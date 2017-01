Tak velký rekord nikdo nečekal. Babiš se pochlubil přebytkem rozpočtu

AKTUALIZOVÁNO před 2 minutami

Státní rozpočet skončil v roce 2016 v rekordním přebytku 62 miliard korun, oznámil to ministr financí Andrej Babiš Příjmy státu byly vyšší než výdaje poprvé od roku 1995. Na celý rok 2016 byl přitom schválen státní rozpočet se schodkem 70 miliard.

Praha - Státní rozpočet skončil v roce 2016 v rekordním přebytku 61,8 miliardy korun. Původně se přitom na loňský lok počítalo s deficitem 70 miliard korun. Příjmy státu byly vyšší než jeho výdaje poprvé od roku 1995.

Za rekordním výsledkem rozpočtu je podle ministerstva financí především růst daňových příjmů a ekonomický růst, ale i příliv prostředků z EU, které byly o téměř 65 miliard korun vyšší, než předpokládal schválený rozpočet

“Je potřeba vědět, že k 1. lednu 2016 nám EU dlužila přes 31 miliard korun. To jsou peníze, které jsme měli dostat v roce 2015, ale spadly až do rozpočtu za rok 2016,” vysvětlil ministr financí Andrej Babiš.

Státu se podařilo vybrat na daních a sociálním pojištění oproti původnímu plánu o 28,8 miliardy více. Meziročně se daňové příjmy zvýšily o 7,5 procenta. Největší meziroční nárůst vykázal výběr daně z příjmů právnických osob o 11,7 procenta, což odráží růst ekonomiky a fakt, že se firmám loni dařilo lépe než v roce 2015.

Ekonomové ovšem již dříve upozornili, že lepší hospodaření rozpočtu kromě lepšího výběru daní souvisí také s poklesem investičních výdajů vlády na projekty spolufinancované z evropských fondů.

Na straně výdajů ministerstvo oproti schválenému plánu utratilo o 31 miliard korun méně. Důvodem byl právě i meziroční propad investic o 77,5 miliardy korun. “Jsme často kritizováni za to, že jsme investovali méně, ale je třeba vědět, že jsme to už tak rozpočtovali. Oproti schválenému rozpočtu jsme investovali dokonce o šest miliard více. Takže ta kritika, že rozpočet je dobrý, protože jsme investovali méně, neobstojí,” řekl ministr financí. Srovnání s rokem 2015 podle něj zkresluje to, že předloňský rok byl z hlediska investic mimořádný.

Někteří ekonomové se také pozastavují nad propastným rozdílem mezi schváleným rozpočtem a jeho skutečným výsledkem, který přesáhl 131 miliard. "Překvapivě nečekaný rozpočtový přebytek nasvědčuje tomu, že není něco v pořádku v systému sestavování státní rozpočtu. Tentokrát to naštěstí nebolí," říká například Daniel Münich z think-tanku IDEA.

“Tak samozřejmě rozdíl oproti plánu je veliký, ale není to nic ojedinělého. Například v roce 2009 jsme měli plán minus 38 miliard a skončili jsme minus 192 miliard,” řekl Babiš v narážce na rok, kdy ministrem financí byl Miroslav Kalousek a Česko se potýkalo s následky ekonomické krize. Navíc je podle Babiše velice obtížné plánovat čerpání evropských fondů, protože to mají na starosti jednotlivá ministerstva.

Jestli se i letos ministerstvo financí tak výrazně odchýlí od schváleného schodku 60 miliard korun, nechtěl ministr financí zatím odhadovat. “Je to otázka nároků. To co nespotřebují ministerstva se přenáší z roku na rok a ty nároky jsou skutečně ve velkém rozsahu. Rozpočet by mohl být lepší, ale teď to nechci odhadovat," řekl Babiš.

Česko mělo dosud přebytkový státní rozpočet jen v prvních třech letech své samostatné existence. Nejvíce v roce 1994, kdy to bylo 10,5 miliardy korun.

autoři: Janis Aliapulios, Jiří Hovorka