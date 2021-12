Očkování pro odpírače: V Kanadě testují rostlinnou vakcínu, bude zcela "bez chemie"

Na obzoru je nová vakcína proti koronaviru. Od těch dosavadních se liší hlavně tím, že je rostlinného původu. Odpůrcům očkování přitom často vadí nejvíce to, že by si museli do těla vpravovat pro ně mnohdy neznámé "chemické látky". Vakcína, za kterou stojí kanadská biotechnologická společnost Medicago a britská farmaceutická firma GlaxoSmithKline, by mohla být pro "odpírače" přijatelnou variantou.

Firmy Medicago a GlaxoSmithKline (GSK) už požádaly evropské, americké i kanadské regulační úřady o schválení vakcíny. Na vývoj látky rostlinného původu upozornily Hospodářské noviny. Související Nutit je nemůžeme, zkomplikujeme jim práci. Firmy zkouší motivovat lidi k vakcinaci Výsledky poslední fáze testování dopadly uspokojivě a v současné době se čeká na vyjádření Světové zdravotnické organizace (WHO). Podle rozsáhlé studie, do které se zapojilo přes 24 tisíc dospělých v šesti zemích světa, je účinnost vakcíny rostlinného původu 71procentní, a to proti všem známým variantám koronaviru s výjimkou omikronu. Ten v době testování ještě nebyl známý. "Výsledky jsou skvělé a ukazují, že vakcína je účinná," je přesvědčený Marc-Andre D’Aoust ze společnosti Medicago. Výkonný ředitel této společnosti Takashi Nagao pro deník Financial Times uvedl, že klíčovým faktorem pro studii bylo, že se uskutečnila v době, kdy se už v oběhu nacházelo několik variant koronaviru zároveň. Oproti tomu další studie probíhaly v době, kdy globálně dominoval nezmutovaný koronavirus. Hlavní vědec společnosti Medicago Brian Ward označuje za revoluční právě rostlinný původ. Vakcína potřebné proteiny získává z rostlin, doposud schválené vakcíny přitom vznikají v ocelových bioreaktorech. Související "Dostanete volno i peníze." Lidl, Barum a OKD nabízí očkovaným benefity Vakcína zároveň využívá technologii známou jako "částice podobné viru" (VLP), které napodobují strukturu viru covid-19, ale přímo neobsahují žádný jeho genetický materiál. Tyto částice se v tomto případě získávají z rostlin. Vakcína se podává v kombinaci s adjuvantem, tedy látkou, která zvyšuje imunitní odpověď těla na antigen a zároveň ředí vakcíny tak, aby mohl být lék podán většímu počtu lidí. Medicago se tak spojilo s britským farmaceutickým gigantem GSK, který jim adjuvans dodává. "Je opravdu dobře, že je tu taková alternativa. Líbí se mi, že jde o jiný druh vakcíny, jenž je vhodný pro lidi, kteří s očkováním váhají," řekl pro televizi CTV News kanadský virolog a imunolog Rod Russell. V Evropské unii dosud získaly podmínečnou registraci čtyři vakcíny, které jsou dostupné i v Česku.