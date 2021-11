Nutit je nemůžeme, zkomplikujeme jim práci. Firmy zkouší motivovat lidi k vakcinaci

Řada firem kvůli sílící pandemii koronaviru zvažuje, jak přimět dosud neočkované zaměstnance k vakcinaci. Kromě pozitivního přesvědčování pomocí benefitů zkouší i opačný postup - omezení pro ty, kteří se očkovat nedají. Třeba neočkovaní pracovníci ve Škodě Auto nemohou využívat firemní ubytovny, jinde zvažují nepouštět je do kantýny. Podniky se totiž shodují, že pozitivní motivace moc nefunguje.

Firmy formou benefitů motivují k vakcíně už od jara, kdy Česko začalo ve velkém očkovat. Nově k tomu ale některé z nich přidávají i restrikce pro ty, kteří očkování stále odmítají.

Třeba Škoda Auto neumožňuje lidem bez dokončeného očkování, aby krátkodobě (tedy po dobu maximálně třiceti dnů) využívali ubytovny pro zaměstnance. Pro on-line deník Aktuálně.cz to potvrdila mluvčí firmy Martina Špittová. Na zaměstnance, kteří na ubytovnách pobývají dlouhodobě, se ale zákaz nevztahuje. Špittová věří, že všichni zaměstnanci, kteří mají zájem o krátkodobé ubytování, se nechají naočkovat.

Škoda Auto také lidem bez očkování nepovoluje služební cesty do zahraničí. Také pneumatikárna Continental Barum neočkovaným pracovníkům zakázala veškeré služební cesty i jiné pracovní výjezdy a nepovinná školení. Pro Aktuálně.cz to sdělila mluvčí Regina Feiferlíková.

Sušický výrobce dveří Solodoor zase v posledních týdnech zvažoval, že pokud se epidemie bude dál zhoršovat, nebudou moci neočkovaní využívat závodní stravování. Zatím ale společnost takové omezení nezavedla. Kromě jiného z důvodu, že se pracovníci potkávají mimo práci, jezdí společně hromadnou dopravou, chodí do restaurací nebo spolu bydlí, takže jsou v kontaktu i mimo zaměstnání.

Podnik se aktuálně snaží hlavně dohlížet na nošení respirátorů v továrně nebo omezovat přístup kancelářských pracovníků a externích návštěv do výrobních a skladovacích prostor.

"Domníváme se, že tento režim je dostatečně přísný a nechystáme se naše pravidla zásadně měnit. Přísnější režim by například znamenal home office pro administrativní zaměstnance, ale vzhledem k tomu, že v kancelářích má většina lidí očkování, není k tomu důvod," doplnil ředitel společnosti Martin Dozrál.

Firma také jednou týdně testuje neočkované lidi a v blízké době chce zavést povinné testy i pro vakcinované.

Lidi přesvědčí spíš vládní restrikce

Solodoor už dříve zavedl také finanční odměny za očkování, které postupně zvýšil z 500 na 1500 korun. Dozrál se ale domnívá, že benefity zaměstnance k očkování spíš nepřesvědčí. Lidi podle něj přimějí k očkování spíš přísnější vládní pravidla pro neočkované.

Podobně to vidí i další firmy. "U našich zaměstnanců, kteří působí v první linii (prodejny, call centra, technici), podporujeme očkování prostřednictvím finančních benefitů. Bohužel se nám ale potvrzuje, že je čerpají hlavně zaměstnanci, kteří by se nechali očkovat tak jako tak. Neprokázalo se tedy, že by finanční pobídka znamenala výraznou motivaci," uvedla za společnost O2 mluvčí Kateřina Mikšovská.

Firma zkouší pracovníkům nabídnout i možnost očkování přímo na pracovišti. Ani to se ale podle Mikšovské nesetkalo s velkým zájmem.

Také mluvčí společnosti Linet Michal Uryč míní, že zaměstnanecké výhody pro očkované přesvědčily jen minimum lidí. Firma nabízí příspěvek 500 korun, z aktuálně 75 procent očkovaných pracovníků by se ale podle Uryče 60 až 65 procent nechalo očkovat i nebýt benefitů.

Výrobce nemocničních postelí také do minulého týdne nevpouštěl na pracoviště neočkované lidi, kteří nepodstoupili test. Od tohoto pondělí ale nově testuje kompletně všechny pracovníky.

Firmy jako benefity nejčastěji nabízí volno navíc nebo finanční příspěvek. Například Dopravní podnik města Brna vyplatí do konce roku dva tisíce korun každému zaměstnanci, který se nechal naočkovat nebo očkování podstoupí. Zaměstnanci mohou rovněž čerpat po očkování den volna.

Brněnský dopravní podnik v poslední době eviduje nárůst nově očkovaných, ani jeho mluvčí Hana Tomaštíková ale nedokáže s jistotou říct, zda k tomu pracovníky motivovala finanční odměna.

Místo benefitů firemní kampaň

Jsou také podniky, které k žádným benefitům a omezováním nepřistoupily a ani to neplánují. Mezi nimi třeba potravinářská skupina Nestlé. "Benefity a na druhé straně ani žádné sankce pro neočkované nezavádíme, protože si myslíme, že by se takové kroky daly vyhodnotit jako diskriminační," uvedl mluvčí Robert Kičina. Firma spoléhá především na interní kampaň k očkování, která se snaží motivovat pracovníky, aby se vakcíně nebránili.

Advokát Adam Valíček uvedl, že mezi odborníky nepanuje shoda, zda je zvýhodňování očkovaných nebo naopak sankce pro neočkované diskriminace. "Naše advokátní kancelář je ale toho názoru, že takový postup zaměstnavatele je v rozporu se zákonem. Zákoník práce stanovuje, že v pracovněprávních vztazích je zakázána jakákoliv diskriminace, kdy jedním ze zakázaných důvodů je právě zdravotní stav," namítá.

Podobný postoj jako Nestlé má výrobce světlovodů Lightway. Zaměstnance neovlivňuje zákazy ani bonusy, nýbrž je nechává, ať se zkrátka sami rozhodnou, zda očkování chtějí, nebo ne. "Pokud to jinak nestanoví zákon, ani neplánujeme změnu v přístupu," dodal majitel společnosti Lightway Jakub Brandalík.

Zákazy nezavádí ani Třinecké železárny, ty stejně jako Nestlé spoléhají na firemní kampaň k očkování. "V areálu navíc provozujeme ve spolupráci se zdravotníky očkovací centrum pro naše zaměstnance a vyzýváme je k vakcinaci," sdělila mluvčí Petra Macková Jurásková.