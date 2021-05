"Dostanete volno i peníze." Lidl, Barum a OKD nabízí očkovaným benefity

Některé firmy se rozhodly, že budou motivovat své zaměstnance k očkování proti onemocnění covid-19. Nabízejí jim den volna na rekonvalescenci nebo finanční příspěvek ve výši i několika tisíc korun. Chtějí své provozy vrátit zase do “normálních kolejí”. Podobných benefitů bude na trhu podle odborníků přibývat.

"Rozhodli jsme se poskytnout zaměstnancům benefit ve formě placeného volna pokud se nechají očkovat. Tento způsob motivace zaměstnancům nám připadal jako vhodný nástroj. Očkování je zatím momentálně jediný způsob jak vrátit společnost a život do obvyklých kolejí," vysvětluje mluvčí otrokovické společnosti Continental Barum Regina Feiferlíková.

Doplňuje, že tento benefit je v současnosti určen pro všechny z 5 200 zaměstnanců, kteří mohou podle vládní strategie očkování podstoupit. "Zdá se, že jsme tímto krokem mnohé opravdu motivovali. Volno na očkování a den na rekonvalescenci 24 hodin poté bude poskytnuto při podání první i druhé dávky," dodává mluvčí.

Také řetězec Lidl připravil pro své zaměstnance podobný benefit. "Zaměstnanci získají v den očkování proti onemocnění covid-19 po celý den placené volno. Nebudou se tak muset vracet zpět do práce a volný čas využijí k odpočinku. Věříme, že naši kolegové daný benefit ocení a zároveň podpoříme motivaci k očkování," uvedl mluvčí společnosti Lidl Tomáš Myler. Nárok na den volna obdrží při každé dávce očkování.

Společnost OKD zase motivuje zaměstnance penězi. "Po předložení certifikátu o očkování, ať již z očkovacího centra či vlastního praktického lékaře, získá zaměstnanec motivační příspěvek ve výši tří tisíc korun," píše na webových stránkách firmy předsedkyně představenstva OKD Vanda Staňková.

Dodává, že přihlášení se o motivační příspěvek je zcela dobrovolné. "Zaměstnanci příspěvek mohou využít například na zpříjemnění zaslouženého odpočinku, který všichni tak potřebujeme v této těžké době," píše Staňková.

Vedení firmy se na tomto příspěvku dohodlo se Sdružením hornických odborů. "Zaměstnanci, kteří předloží certifikát o proběhlém očkování, po uplynutí 14 dnů od proočkování nebudou muset nadále podstupovat pravidelné testování na covid-19. Testujeme nepřetržitě od 17. srpna 2020 a počet provedených testů už přesáhl 92 tisíc. Je to logisticky i finančně náročná činnost a uvítáme, když budou naši zaměstnanci očkovaní a tým lidí, který se teď podílí na testování, se bude moct alespoň částečně vrátit ke své práci," vysvětlil David Hájek, ředitel provozu OKD. Motivační příspěvek 3000 korun v čistém příjmu bude zaměstnancům vyplácen až do konce roku 2021.

Jak ale říká Jiří Halbrštát, manažer náboru a marketingu ManpowerGroup, firem s nabídkou motivačních benefitů za očkování zatím není mnoho. "Z našeho průzkumu napříč všemi sektory od automotive, logistiky po IT vyplynulo, že se ve firmách tyto benefity zatím neřeší. I u nejlepších zaměstnavatelů ve výrobě se řídí 'pouze' zákoníkem práce. Každý dostane několik hodin volno na samotné očkování, jako by se jednalo o návštěvu doktora, a pokud se mu udělá špatně, bere se to jako nemoc," říká Jiří Halbrštát.

Podle něj navíc v sektoru služeb stále převažuje homeoffice, tak potřeba mimořádného volna navíc v souvislosti s očkováním není pro zaměstnance tématem. "Očekáváme, že to ale velkým tématem bude v okamžiku, kdy přijdou na řadu mileniálové, kteří mnohem intenzivněji vyvíjejí tlak na zaměstnavatele ohledně všemožných úlev," dodává personalista.

Také hlavní analytička Hospodářské komory Karina Kubelková je přesvědčená, že doba benefitů za očkování teprve přichází. "Udělali jsme si anketu mezi svými členy, celkem odpovědělo 1403 respondentů, zástupců všech hlavních odvětví ze všech krajů Česka. Zásadní zjištěním bylo, že celkem 61 procent podnikatelů bude očkování svých zaměstnanců ve firmě aktivně podporovat," říká Kubelkové.

Nejčastěji budou firmy apelovat na své zaměstnance prostřednictvím doporučení a osvěty. Pětina z respondentů, kteří budou podporovat očkování u nich ve firmě, plánuje zavést v této souvislosti mimořádný bonus, benefit, například právě indispoziční volno - sick day či finanční příspěvek.

"Očkování je pro velké firmy tématem, o kterém reálně přemýšlejí. Polovina respondentů je přitom připravena nabídnout kapacitu očkovacího místa i pro rodinné příslušníky svých zaměstnanců," dodala Kubelková.