Firmy stále častěji tolerují zdrogované a opilé zaměstnance. Bojí se jim dát výpověď

Když firma zjistí, že její zaměstnanec pracuje pod vlivem drog či alkoholu, může mu dát okamžitou výpověď. Jenže pak ho nemá kým nahradit. Pracovní trh je vyčerpán, nejsou na něm téměř žádní volní uchazeči. A tak je někdy pro firmu lepší, když je šéf "slepý". Zároveň to však vede k tomu, že pití a drogy v práci přestávají být pro řadu profesí tabu.

"Pokud se bavíme o nižších pozicích, je pravda, že dříve jsme se s požadavky na testování na drogy a alkohol setkávali daleko častěji než dnes. Důvodem je právě výrazný nedostatek uchazečů," říká Tomáš Surka z personální společnosti Devire.

Stejnou zkušenost má Jiří Halbrštát z ManpowerGroup: "Tím, že si lidé mohou vybrat z více nabídek na trhu, mají nižší závislost na zaměstnavateli, a tedy nižší motivaci. Projevuje se to v neomluvených absencích, ale i drogách a alkoholu na pracovišti, které firmy musí tolerovat, i když to nemohou veřejně nikdy přiznat," říká personalista.

Zároveň přibližuje současnou praxi: "Některé firmy mají podle interních předpisů dělat namátkové kontroly na drogy. Což je problém, protože třeba stopy marihuany zůstanou v těle i více týdnů. Takže se vypustí fáma o tom, že konkrétní den budou probíhat testy, mistři obvolají své lidi, ať raději nechodí do práce, pokud něco hrozí, a tak fabrika jednu směnu prakticky stojí, aby se splnil bezpečnostní předpis," upozorňuje Halbrštát.

O šéfech, kteří raději zůstávají slepí, mluví i osmadvacetiletý Vašek, který pracuje u velké logistické společnosti ve skladě. "Většinou se pije rum, vodka, pivo v PET lahvích, a co se týká tvrdších látek, tak vím o pervitinu a hodně se užívá tramal, což jsou prášky na bolest na předpis, se kterými se hodně kšeftuje. A samozřejmě marihuana," říká mladý muž.

O konzumentech prý někteří nadřízení vědí. "Ale tolerují to, protože někdy toho udělají ti pod vlivem víc než ostatní," dodává Vašek. Kontroly na omamné látky už zažil. "Šlo o kontroly na základě udání, většinou se testovalo tři až pět osob najednou. U alkoholu platí, že třikrát nadýcháte a končíte, u drog většinou hned následuje výpověď. Zažil jsem i policii při takové kontrole," doplňuje Vašek.

Když chce manažer auto s řidičem, je to jasné

Problém drog a alkoholu se však netýká jen nižších pozic, ale i specialistů a manažerů. U nich však podle Halbrštáta nejde o nedostatek motivace, ale naopak její přemíru. "Manažer, který je několik měsíců na kokainu a pracuje prakticky nepřetržitě, se však najednou zhroutí a na firmu to má velké dopady," říká Halbrštát.

Podle dostupných dat užívá pravidelně alkohol nebo drogy třetina manažerů. Další třetina je na hranici vyhoření a jen přežívá. Zbytek bojuje s okolními vlivy vlastními zájmy ve volném čase a žije "spořádaný rodinný život".

"Každopádně drogy a alkohol je velmi závažné a aktuální, ale bohužel jen skrytě diskutované téma. Nejvíce jsou zasaženi alkoholovou závislostí manažeři ve věku 35 až 45 let, drogy nejčastěji užívá o trochu mladší skupina 30 až 35 let. To vyplynulo z průzkumu Hospodářské komory," říká headhunterka Markéta Švedová ze společnosti Recruit CZ.

Podle ní se spousta manažerů dlouhodobě ocitá pod velkým tlakem zodpovědnosti, prožívá dlouhodobý stres, běžné jsou poruchy spánku a hned za nimi se vleče zhoršená soustředěnost, úzkosti. Omezený prostor na relax a na čas s rodinou přináší zprvu jen rozpory, frustraci a nevrlost. Následné psychické potíže a deprese pak tito zaměstnanci zahánějí práškem, skleničkou a později případně i drogou.

"Firmy o tomto problému vědí, ale pojmenovávají ho jinak nebo vůbec a svou slepotu kompenzují přehnanou péčí o manažery v podobě koučů, sickdays, home-office a rozdáváním permanentek do fitka. Dnes se už firemní večírek či teambuilding bez pořádné pitky snad ani neobejde. V podobném duchu bývají běžné i obědy či večeře s obchodními partnery. Vrcholným znamením bývá, když manažer přestane řídit svůj služební vůz a najme si řidiče," říká Markéta Švedová.

Alkohol je v práci podle ní pro někoho stimulem ke kuráži a vyššímu sebevědomí, pro někoho nástroj k navození vláčného klidu, aby vůbec mohl komunikovat s rodinou a své starosti na chvíli odříznul, a pro někoho to může být tlumící prostředek aspoň k usnutí.

U někoho okamžitá výpověď, u jiného "pauza"

"V naší praxi se často setkáváme s kandidáty, kteří mají kolem 40 až 45 let a momentálně prožívají něco jako kariérní pauzu. Odchod z korporátu a následný rok jakéhosi "podnikání" v podobě nekonkrétního poradenství a "externí spolupráce na projektech" nám dává většinou znamení vynucené pauzy. Buď se kandidát chtěl zastavit a udělal to vlastním rozhodnutím, aby si dal do pořádku soukromý život, zdraví a našel zpět vztah k dětem, nebo to rozhodnutí za něj udělal zaměstnavatel právě z důvodu poklesu jeho výkonnosti či až nevhodnosti pro ostatní," dodává headhunterka.

Zatímco u manažerů se firma většinou domluví na odchodu v tichosti a pod záminkou delší pauzy, u nižších pozic se užívání drog či alkoholu většinou řeší radikálně, vyhazovem. Z právního pohledu jde o porušení pracovních povinností zvlášť hrubým způsobem, a tím pádem je možné dát zaměstnanci okamžitou výpověď.

Zákoník práce mluví jasně: Zaměstnanec je povinen nepožívat alkoholické nápoje a nezneužívat jiné návykové látky na pracovištích zaměstnavatele a v pracovní době i mimo tato pracoviště a nevstupovat pod jejich vlivem na pracoviště. Testu na alkohol či jinou návykovou látku se zaměstnanci musejí podrobit. Odmítnutím by porušili právní předpisy. A v případě, že odmítnou třikrát, opět jim hrozí výpověď.