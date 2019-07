Praha testuje hybridní autobus. Podívejte se na stroj, který má snížit emise

Pražský dopravní podnik (DPP) začíná na dva měsíce testovat v běžném provozu autobus značky Solaris s hybridním pohonem. Na jaře už podobným způsobem vyzkoušel nízkopodlažní kloubový hybrid Volvo. Cílem je zjistit, jaká technologie bude pro Prahu z hlediska ekonomiky a úspor nejvhodnější předtím, než podnik na podobné autobusy příští rok vypíše tendr.

Hybridní autobusy využívají kromě naftového pohonu také elektromotor, který se nabíjí brzděním, a vzniklá energie je využívána při rozjezdu. Podle výrobce by se tímto způsobem měla spotřeba a emise autobusu snížit až o 30 procent.

"Cesta hybridních autobusů má tři výhody - snižuje náklady na provoz, zvyšuje komfort pro cestující a snižuje i emise," uvedl primátorův náměstek Adam Scheinherr (Praha Sobě).

DPP musí kvůli obnově vozového parku každý rok nakoupit 100 až 120 autobusů. V příštím roce by jejich významnou část měly tvořit právě hybridní vozy, a to mimo jiné i proto, že město se zavázalo snížit emise uhlíku o polovinu do roku 2030.

Jaký bude poměr vozů s různými typy alternativních pohonů, podle Scheinherra město teprve rozhodne a bude to záviset i na výsledku nynějších testů. Po vozu Solaris DPP otestuje ještě hybridní autobus Iveco.

Dvanáctimetrový autobus Solaris Urbino 12 Hybrid na rozdíl od na jaře testovaného vozu Volvo nevyužívá klasické baterie, ale takzvané trakční kondenzátory, které se mnohem rychleji nabíjejí a vybíjejí. Podle Jana Barchánka z DPP je jejich výhodou vyšší životnost - měly by vydržet 12 let, zatímco baterie se musí po šesti letech vyměnit.

Naftové autobusy DPP kupuje za zhruba 5,5 milionu korun, hybridní vozy vyjdou podle odhadu asi o 70 procent dráže než naftové, dodal Barchánek. Přesnou cenu nicméně určí až tendr a bude záviset i na tom, kolik jich město bude kupovat.

DPP chce rozvíjet také plně elektrifikované autobusy, pro které je nicméně nejprve nutné vybudovat dobíjecí stanice. Barchánek také uvedl, že podnik plánuje v budoucnu testovat i jiné pohony, například vodíkový. Naopak CNG autobusy DPP neplánuje, protože mají emise srovnatelné s moderními naftovými vozy.

Testovaný vůz bude po následující dva měsíce vyjíždět z hostivařského depa a cestující na něj budou moci narazit na linkách 133, 165, 175, 207 a 213. Poprvé vyrazí do provozu v pondělí odpoledne na posledně zmíněné lince.

DPP provozuje více než 1100 autobusů s průměrným stářím devět let. Nejdelší trasu má autobusová linka 177, bezmála 29 kilometrů. Náklady podniku na provoz autobusů v pražské integrované dopravy činí ročně skoro čtyři miliardy korun.