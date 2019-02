Praha začala testovat hybridní autobus. Dobíjením baterií údajně ušetří třetinu nafty

Pražský dopravní podnik (DPP) od středy testuje v běžném provozu nízkopodlažní kloubový autobus Volvo s hybridním pohonem. Při provozu vůz vyrábí energii, kterou skladuje v bateriích a používá při rozjezdu. Tím by se měla snížit spotřeba nafty zhruba o 30 až 35 procent. Autobus bude DPP na různých linkách testovat čtyři měsíce a poté vyhodnotí, jestli hybridní vozy zařadí do vozového parku.

Podnik má 1200 autobusů, kvůli povinné obměně jich musí v průměru nakoupit asi 120 ročně. Připravuje také linky s plně elektrifikovanými vozy.

Autobus se rozjíždí na elektrický pohon, naftový motor se aktivuje po dosažení rychlosti 30 kilometrů v hodině. Tím je jízda plynulejší. "Komfort oproti normálnímu naftovému autobusu je někde jinde," uvedl náměstek primátora pro dopravu Adam Scheinherr (Praha Sobě). Na technologii se váže potřeba úpravy stylu jízdy, řidiči proto musí absolvovat školení.

Autobus se nemusí dobíjet, energii si vytváří sám při brzdění. Podle Radka Mandy ze společnosti Volvo Group je nicméně pro životnost baterií lepší, aby byly přes noc z důvodu udržení teploty připojeny k síti. I při správné údržbě je však baterie nutné po nějaké době vyměnit, orientačně zhruba po šesti letech. To přidává další náklady k pořizovací ceně, která je už tak výrazně vyšší než u naftových autobusů. Částečně by to měla kompenzovat úspora na palivu, dalšími benefity hybridu jsou snížení emisí a menší hlučnost.

Běžný naftový autobus podle Jana Barchánka z DPP podnik kupuje za zhruba 5,5 milionu korun, u hybridu je cena podle odhadů o 80 procent vyšší, ale záleží na nastavení podmínek tendru, výbavě a případných dalších službách, jako je výměna baterie nebo servis. Nevýhodou hybridů je, že se na ně na rozdíl od vozů na plyn nebo čistě na elektřinu nedají čerpat dotace.

Firma Volvo Group podle Mandy před časem zvítězila v tendru v Bruselu a dodá tamnímu dopravnímu podniku 110 těchto vozů. Právě v Bruselu byl v minulosti testován i vůz, který nyní jezdí v Praze. Interiér proto není v barvách DPP, ale odpovídá interiéru vozů v bruselské MHD. Autobus bude jezdit na linkách 124, 125, 135, 136, 139, 150, 177, 183, 188 a 195.

Pokud se potvrdí výrobcem uváděné parametry, plánuje hlavní město vypsat zakázku na nákup většího počtu hybridů. Přesné číslo zatím není jasné. "Je to otázka toho, jak dopadne testování a případně jak rychle potom budeme schopni připravit veřejnou zakázku," uvedl Barchánek. Dodal, že podle zkušenosti by příprava tendru zabrala minimálně dva roky.

Flotila nesmí být starší devíti let

Vládní nařízení určuje, že flotila DPP nemá mít vozy starší devíti let, což předpokládá nákup více než stovky vozů každý rok. Podle Barchánka se dá předpokládat, že kromě hybridů a plně elektrických autobusů bude podnik z nutnosti dále nakupovat i naftové vozy, které ale již produkují minimum emisí. "Chceme připravit strategii obnovy vozového parku," doplnil k tomu náměstek Scheinherr.

DPP bude kupovat také elektrobusy. Elektrifikována bude linka 207 čtrnácti vozy, v letech 2020 až 2021 přijde na řadu linka 140. U nákupu těchto vozů bude město podle Barchánka moci využít evropské dotace, ze kterých by se mohla uhradit zhruba třetina ze stamilionových nákladů.