Praha chystá novelu stavebních předpisů. Zmizí požadavek na oslunění

Praha - Praha chystá novelu pražských stavebních předpisů. Odstraněn by měl být požadavek na takzvané oslunění bytu, které nahradí požadavek denního osvětlení. Sdělil to ředitel Institutu plánování a rozvoje (IPR) Ondřej Boháč.

Oslunění znamená, že 1. března musí do bytu dopadat přímé sluneční paprsky na třetinu podlahové plochy po dobu 90 minut.

Novela má vejít v platnost v říjnu 2018. Pražské stavební předpisy začaly platit 1. srpna 2016 a jsou prováděcím předpisem ke stavebnímu zákonu a definují požadavky na využívání území a technické požadavky na stavby.

Požadavek na oslunění je podle Boháče absurdní. "Stavebníci jsou nuceni projektovat budovy prapodivných tvarů a orientace, aby normu splnili. Vznikají pak zvláštní domy na podivných půdorysech, které dohromady nemohou tvořit smysluplný kus města," uvedl Boháč. Byty, které nevyhovují předpisu, jsou podle něj kolaudovány a prodávány jako ateliéry, přitom ale slouží k bydlení.

Oslunění by tak měl vystřídat již platný předpis o denním osvětlení. To znamená, že by všechny pobytové místnosti musely mít okna. Podle návrhu novely by pak součet ploch všech oken nesměl být menší než 1/10 podlahové plochy místnosti.

"Byty budou i nadále světlé a zdravé pro život. Norma proslunění to ale nepřináší, akorát způsobuje, že se v podstatě nedá stavět hezké město," uvedl Boháč. Prvek denního osvětlení pak ještě doplní požadavek dostatečného odstupu budov od sebe.

Pražské stavební předpisy umožňují výstavbu takzvaného udržitelného města se stromy v ulicích a novostavbami, které respektují charakter svého okolí. Každá nová či rekonstruovaná ulice širší 12 metrů má mít stromořadí. Neměly by vznikat zbytečné podchody a nadchody, přednost mají mít bezbariérové přechody. Stanoví i výškovou regulaci novostaveb.

Znění stavebních předpisů vyvolalo v minulosti řadu sporů, mimo jiné v pražské koalici ANO, ČSSD a Trojkoalice (SZ, KDU-ČSL a STAN). Po sporech jejich přípravu primátorka Adriana Krnáčová (ANO) odebrala z kompetence svému tehdejšímu náměstku Matěji Stropnickému (SZ/Trojkoalice) a předložila k projednání novou verzi. Primátorčinu novelu nakonec notifikovala Evropská komise.