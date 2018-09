Obsazenost hotelů klesla. Na vině je Airbnb, naříkají majitelé, Praha 1 útočí peticí

Obsazenost hotelů v Praze překvapivě klesla. Hoteliéři z toho viní stále oblíbenější systémy sdíleného ubytování typu Airbnb. Radní Prahy 1 proti nim dokonce organizují petici.

Praha - Obsazenost hotelů v hlavním městě o prázdninách proti loňsku překvapivě klesla. V červenci se podle údajů Asociace hotelů a restaurací snížila obsazenost o 4,4 procenta. Důvodem je podle hoteliérů i rozmach služeb sdíleného ubytování jako Airbnb. Radní Prahy 1 proti nim v ulicích dokonce organizují petici, vadí jim zejména hluk, který neregistrovaní návštěvníci v domech tropí. Stánky obsazené brigádníky jsou v oficiálních barvách městské části, přestože se jedná o jejich soukromou iniciativu.

Například pražské Olympik Hotels zaznamenaly za červen, červenec a srpen úbytek klientů do dvou procent. Letní statistiku přitom navíc vylepšily akce jako koncert Rolling Stones či setkání značky Harley Davidson. "Největší podíl na úbytku ubytovaných klientů v našich hotelech má služba Airbnb," potvrdil ředitel Olympik Hotels Vlastislav Šos.

Během posledních čtyř let se zároveň zvyšuje počet stížností na klienty sdílených ubytovacích služeb v centru Prahy. Generální finanční ředitelství a hlavní město uzavřely memorandum o výměně informací ohledně pronajímatelů krátkodobého ubytování. Finanční správa již má informace o ubytovatelích, na základě kterých hodlá kontrolovat, zda platí daně.

Praha je využije k výběru ubytovacích poplatků, kterým poskytovatelé krátkodobých pronájmů podléhají stejně jako hotely či penziony. Praha zároveň tlačí na novelu zákona, která by zahrnovala například omezení doby, po kterou by bylo možné byt ročně krátkodobě pronajímat.

Podle radního službu využívají opilci

Ubytování přes Airbnb se zároveň stalo i předvolením tématem. Na Praze 1 vznikla proti sdílenému ubytování petice, kterou inicioval radní Prahy 1 za ČSSD Ivan Solil. "Lidé nemohou spát, protože ti, kteří se sem do Prahy přijeli pouze opít a udělat co největší hluk, se potom přesouvají do těch domů,"

uvedl Solil.

Pro regulaci sdíleného ubytování jsou prakticky všichni lídři stran, které kandidují na Praze 1 v komunálních volbách. Například současný starosta Prahy 1 Oldřich Lomecký (TOP 09) upozorňuje nejen na problémy s chováním lidí, ale i na zvýhodnění sdílených ubytování před hotely. Podle jeho slov je tedy nutné nastavit jasná pravidla. Regulaci sdíleného ubytování podporují i lídři kandidátek SPD a hnutí PRAHA 1 SOBĚ.

Podíl aplikace Airbnb na počtu přenocování v Praze vzrostl loni o 4,7 procentního bodu na 14,7 procenta. To je větší podíl než v Londýně, Amsterdamu, Berlíně či Madridu, ale méně než například v Paříži. Loni si hosté zarezervovali v Praze 1,79 milionu přenocování, což je o 61 procent meziročně víc, ukázala nedávná analýza společnosti Colliers International.