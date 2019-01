Tetování tabu, rovnátka jen decentní. Letušky žijí ve zlaté kleci, nároky jsou přísné

Od velkého náboru potenciálních letušek a stevardů pro leteckou společnost Emirates v pražském hotelu Panorama uběhlo pár týdnů. Firma představila život v Dubaji i nároky na budoucí palubní personál. Jak se požadavky na jedno z kdysi nejprestižnějších povolání v průběhu času mění? Aktuálně.cz oslovilo další letecké společnosti a zjišťovalo, co stojí v cestě snu o práci ve výšce 10 tisíc metrů nad mořem.

Sedím v obleku v zasedací místnosti pražského hotelu Panorama. Kolem mě je dalších zhruba šest desítek mladých lidí - většinou dívek v šatech, nebo mladíků v oblecích. V rukou nervózně svírají životopisy v angličtině a své fotografie. Všichni jsou tu proto, že se doslechli o náboru nových letušek a stevardů do letecké společnosti Emirates.

Každého láká na práci něco jiného. Někdo se těší na poměrně štědrou mzdu, někoho láká život v Dubaji. Bavíme se anglicky, alespoň pětina zájemců o novou práci není z Česka. "Já jsem tu podruhé, minule jsem vypadla na skupinové diskusi, kdy jsme měli nějak originálně řešit problémy," vzpomíná drobná blondýnka. "Snad to letos vyjde," dodává s úsměvem a polským přízvukem.

Tetování je stále tabu, brýle jak kde

Hromadný celodenní pohovor v pronajatém assessment centru uvádí personální pracovnice Emirates Lara Topalianová. "Komu ještě není 21 let, může rovnou odejít," začíná vyjmenovávat požadavky na budoucí palubní personál. "Kdo má tetování na viditelném místě, když na sobě budete mít uniformu Emirates, může rovnou odejít," pokračuje. Nikdo se nezvedá.

Právě viditelné tetování je v případě letušek i stevardů stále tabu. Na jeho zákazu se s Emirates shodne i nízkonákladový Ryanair z Irska, ale i české ČSA.

"Dle uniformní kázně Českých aerolinií nesmí být tetování palubního personálu viditelné. Pokud jej má letuška nebo stevard například na předloktí, musí být vždy zakryto dlouhým rukávem košile nebo saka. Tetování na částech těla, která se nedají přirozeně zakrýt, je pro uchazeče o pozici letušky nebo stevarda limitující. To samé platí o piercingu nebo jiném viditelném zdobení těla," vysvětluje Daniel Šabík, tiskový mluvčí Českých aerolinií.

Co se Emirates týče, jsou tabu i brýle. Člen palubního personálu je může nosit jen omezenou dobu podle nařízení lékaře (například při léčbě zánětu). Pokud má zaměstnanec špatný zrak, musí mít jinak po celou dobu, kdy je v kontaktu s pasažéry, kontaktní čočky. Ostatní oslovené společnosti jsou již vstřícnější. Ryanair i ČSA se shodují na tom, že brýle, pokud nejsou nějak výrazné, jsou v pořádku.

"Co se týká brýlí, povolen je klasický design s jednoduchými obroučkami nebo bez obrouček, ve vhodné velikosti a barvě vhodné k uniformě. Křiklavé barvy jsou nepřípustné. Sluneční brýle se nenosí ve vnitřních prostorách, při styku se zákazníkem," doplňuje Šabík. Stejně tak jsou tolerována rovnátka, dokud nepřitahují příliš pozornosti.

Práce letušky není pro všechny

Po upozornění na nepřekročitelné minimum - kromě tetování a věku je to ještě minimální výška, ta je 160 centimetrů a na špičkách musí letuška dosáhnout do výšky 212 centimetrů, přichází krátký film o životě v Dubaji a práce v Emirates. "Nebudu vám tvrdit, že je to nejlepší práce na světě. Není to pro všechny," říká na vysvětlenou prezentující.

"Budete uklízet záchody," dostává se konečně k té méně příjemné části práce. Vysvětluje, že budeme tlačit těžké vozíky do kopce, když letadlo vzlétá a budeme na slovo poslouchat svého nadřízeného a až budou všichni cestující z letadla pryč, můžeme se teprve ptát proč. Zaměstnanec musí být vždy upravený a pořád se usmívat.

Prezentace pokračuje a my se dozvídáme, že všechno není tak růžové, jak jsme si ještě ráno mysleli. V cestě nám, kromě dnešního mnohahodinového pohovoru, stojí ještě osmitýdenní výcvik, kde se lidé učí kromě přípravy kávy a kontroly pásů také to, jak odzbrojit teroristu, pomoci s porodem, ale i rozumět různým přízvukům.

Plynná angličtina je mimochodem také základ, ve kterém se všechny aerolinky při požadavcích na kandidáta shodují.

Na závěr výcviku se můžeme ještě těšit na test, na ten budou tři pokusy a na první pokus musí úspěšný uchazeč dostat alespoň 80 procent. Pokud neuspěje, jde na druhé kolo, kde už je 90% hranice. Ze třetího a posledního pokusu už musí mít kandidát plný počet bodů.

Kolik platí konkurence? Server Vím víc, který zveřejňuje průměrné mzdy u různých profesí, uvádí: "Plat letušek a stevardů se liší nejen v závislosti na tom, u jaké společnosti pracujete. Také se mění v rámci období léto a zima. Celkově se ale platy pohybují v rozmezí od 20 000 korun do 50 000 korun."

Web Platy.cz uvádí jako průměrnou mzdu letušek 26 562 korun.

Podobné částky zmiňují i letušky oslovené redakcí. Průměrná mzda se odhaduje těžko, záleží totiž na množství odlétaných hodin a přistání, o kterých si mohou mnohdy rozhodnout sami zaměstnanci.

Z videa se šest desítek prácechtivých ještě dozvídá o tom, že v Dubaji za ně firma zaplatí ubytování včetně všech účtů za energie. K platu dostanou úspěšní uchazeči i bonusy jako slevové karty pro nákupy v Dubaji, možnost využívat firemní posilovnu, letenku domů zdarma a třicet dní dovolené.

Mnoho do této chvíle pasivních zájemců o práci v některém z Boeingů 777 nebo Airbusu A380 zpozorní. Nabízená mzda od Emirates činí zhruba 60 tisíc korun měsíčně. Základní mzda je asi 26 tisíc, za každou hodinu strávenou v letadle dostane zaměstnanec dalších 380 korun. Ve Spojených arabských emirátech se navíc neplatí daň z příjmu. Ryanair ani ČSA mzdu nezveřejňují.

Společné bydlení ano, návštěvy v noci ne

Slibované ubytování v Dubaji ovšem působí trochu jako zlatá klec. Člověk si musí zvyknout na život v přísně muslimské zemi - a tak zapomenout na to, že by šel z posilovny domů jen v tílku, že by někoho políbil na veřejnosti, nebo si sedl do restaurace v období ramadánu. Návštěvy na váš sdílený byt můžou, ale musí odejít do jedné ráno. To si ohlídá ochranka areálu.

"Tato práce je pro ty, kteří dokážou jít ve dvě odpoledne spát, aby v šest vstali a v sedm vypadali čerstvě," posloucháme dál. To ovšem k práci stevarda patří. Také Ryanair uvádí, že potenciální zaměstnanec nesmí mít strach ze vstávání brzy ráno a usínání velmi pozdě.

Požadavky na uchazeče jsou tedy stále relativně přísné navzdory tomu, že personálu je v letectví nyní potřeba řádově více než v uplynulých desetiletích. Vysoký počet zájemců o práci však napovídá, že toto povolání na prestiži neztrácí a uchazeče stále láká a to nejen u Emirates. "Na pozici letušky či stevarda se hlásí i uchazeči, kteří bohužel naše požadavky nesplňují. Mohu ale potvrdit, že povolání letušky nebo stevarda je stále atraktivní a zájem o tyto pozice je značný," uzavírá Šabík za ČSA.