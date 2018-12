Poprvé přes 16 milionů. Pražské letiště trhlo další rekord, chystá zvýšení kapacity

Pražské letiště odbavilo od začátku letošního roku do úterý 11. prosince více než 16 milionů cestujících a překonalo svůj dosavadní rekord z loňského roku. Do konce roku by mělo podle odhadů odbavit 16,8 milionu pasažérů, což bude meziročně o devět procent více. Kvůli růstu počtu cestujících plánuje letiště v příštím roce dokončit několik investic.

"Letiště Praha zaznamenává třetí rok po sobě rekord v počtu odbavených cestujících. Za celý rok 2018 očekáváme, že odbavíme o přibližně 1,4 milionu cestujících více než v roce předešlém. Růst předpokládáme také v roce 2019, a to jak v počtu odbavených cestujících, který může dosáhnout tří až pěti procent, tak v počtu přímých leteckých spojení," uvedl předseda představenstva Letiště Praha Václav Řehoř.

Podle letiště je jeho růst rychlejší než evropský průměr letišť podobné velikosti. Například ve třetím čtvrtletí se počet cestujících zvýšil o 9,3 procenta, zatímco průměr evropských letišť podobné velikosti byl okolo pěti procent růstu. V průměru letos letištěm prošlo přibližně 46 000 cestujících denně.

Nejvytíženějším měsícem byl dosud červenec s téměř 1,9 milionu odbavených cestujících. Nejoblíbenější destinací je stále Londýn, kam letos zatím cestovalo přes 1,28 milionu pasažérů. Z Prahy do Londýna se létá na všech šest tamních mezinárodních letišť.

I kvůli rostoucímu počtu cestujících plánuje letiště v příštím roce dokončit několik projektů, které by měly mírně zvýšit kapacity letiště. Řehoř avizoval například otevření nové odbavovací přepážky na Terminálu 1 a nový odbavovací ostrov na Terminálu 2.

Dokončena by měla být také rekonstrukce letadlových stání na prstu B a zmodernizovány budou dvě odletové čekárny. Začít by měla rekonstrukce třídírny zavazadel. V příštích letech by kapacity letiště měly zvýšit především výstavba nové paralelní dráhy, která by měla začít za čtyři roky, a také rozšíření Terminálu 2.

Rok Počet odbavených cestujících 2016 13,07 milionu 2017 15,41 milionu 2018 (stav k 11. 12. 2018) 16 milionů

Letiště Václava Havla nabízí během letošní zimy spojení do 114 destinací ve 42 zemích. Do letového řádu přibylo deset nových destinací. Nejvíce letů z Prahy míří do Velké Británie, kam se z Prahy létá do 16 měst. S deseti různými destinacemi následuje Francie.