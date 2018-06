Polovina domácností v Praze zůstane v létě bez teplé vody. Projděte si plán odstávek

Žádná odstávka by neměla trvat déle než týden. Nejvíce jich je koncentrováno na 10. až 16. červenec.

Praha - Hlavní etapu letních odstávek teplé vody kvůli pravidelné údržbě potrubí naplánovala Pražská teplárenská od 10. července. Podnik dodává teplo 225 000 domácností, desítkám škol, nemocnic, úřadů, administrativních budov a průmyslových objektů po celé metropoli. Letos se odstávky dotknou necelé poloviny domácností.

"Snažíme se, aby odstávky nebyly delší než sedm dní. Zároveň by měly zasahovat maximálně do jednoho víkendu a také by měly zohledňovat státní svátky," uvedl vedoucí odboru investic a údržby firmy Milan Trojan.

Seznam odstávek pro léto 2018: Lokalita v Praze Termín od - do Vinohrady - ulice Jičínská 30. 7. - 10. 8. Žižkov - ulice Olšanská 10. - 12. 7. a 22. - 24. 8. Žižkov - oblast ulic Na Vrcholu, K Lučinám, Nad Lukami 16. - 20. 7. Jarov bez omezení Krč bez omezení Novodvorská - ulice Jílovská 2. - 7. 7. Michle 29. 6. - 4. 7. Michle - oblast ulic Vyskočilova, Jemnická 29. 6. - 4. 7. a 24. - 26. 8. Pankrác 29. 6. - 4. 7. Pankrác - oblast ulic Poláčkova, Antala Staška, Budějovická 29. 6. - 4. 7. a 27. - 30. 8. Podolí 29. 6. - 4. 7. Nusle - oblast ulic U Michelského mlýna, Kloboučnická 28. 6. - 11. 7. a 23. - 24. 8. Spořilov 29. 6. - 4. 7. a 27. - 28. 8. Zelený pruh 29. 6. - 4. 7. Holešovice přepojené na PTS bez omezení Holešovice - parní lokality individuální Bohnice 10. - 16. 7. a 25. - 26. 8. Čimice 10. - 16. 7. a 25. - 26. 8. Ďáblice 10. - 16. 7. Kobylisy 10. - 16. 7. a 25. - 26. 8. Bulovka 10. - 12.7 Libeň - Voctářova 10. - 12.7 Invalidovna bez omezení Hrdlořezy 16. - 22. 7. Podvinný Mlýn bez omezení Prosek bez omezení Střížkov - oblast ulic Jablonecká, Šluknovská 1. - 6. 8. Vysočany bez omezení Vysočany - oblast ulic Poděbradská, U Elektry, Pod Harfou 16. - 22. 7. Malešice - oblast ulic Akademická, Na Třebešíně, Nad Kapličkou, Univerzitní, Zvěřinova 10. - 12. 7. a 22. - 24. 8. Malešice bez omezení Skalka 16. - 31. 7. Solidarita 6. - 12. 8. Strašnice 16. - 23. 7. Vršovice bez omezení Vršovice - oblast ulic Tolstého, Bulharská, Kodaňská 30. 7. - 5. 8. Vršovice - oblast ulic Bajkalská, Bělocerkevská 1. - 2. 6. a 15. - 31. 7. Zahradní Město - Záběhlice 18. - 24. 7. a 13. - 14. 8. Košík 18. - 20. 7. Chodovec 18. - 20. 7. Háje, Litochleby, Opatov, Chodov 18. - 20. 7. Kamýk, Lhotka, Libuš až na speciální výjimky bez omezení Lhotka, Libuš 1 - oblast ulic Otradovická, Rabyňská, Písnická 30. 6. - 2. 7. Modřany - ulice Rytířova 20. - 24. 8. Modřany bez omezení Černý Most I 10. - 23. 7. a 28. - 29. 8. Černý Most II 10. - 17. 7. Hloubětín 10. - 17. 7. Lehovec 10. - 17. 7. Hostivař - Horní Měcholupy bez omezení Petrovice bez omezení Štěrboholy - průmyslová zóna bez omezení Letňany bez omezení Letňany - oblast ulic Terezínská, Chotěšovská, Kostomlatská 26. - 31. 7. Čakovice bez omezení Čakovice - oblast ulic Třtinová, Řepová, U Párníků 13. - 26. 8. Kbely bez omezení Horní Počernice 10. - 17. 7.

Nejvíce odstávek je koncentrováno v době plánovaného přerušení dodávek z tepelného napáječe Elektrárny Mělník 10. až 16. července. Mělnická elektrárna bude v těchto dnech mimo provoz kvůli pravidelné údržbě.

Delší odstávka čeká obyvatele Černého Mostu, potrvá od 10. do 23. července. "Jde o rozsáhlou a technologicky náročnou stavební akci, kdy se bude opravovat několik set metrů primárního tepelného vedení," uvedl Trojan.

Dodal, že zásobovat náhradními zdroji tak velkou lokalitu, jako je Černý Most, není možné. Podobná situace čeká obyvatele Třtinové ulice v Čakovicích, kde bude přívod teplé vody odstaven v druhé polovině srpna. Další významnou akcí je připojování horních Holešovic na teplárenskou soustavu, které už začalo v květnu.

Odstávky se letos naopak vyhnou například městským částem Prosek, Kbely, Letňany, Karlín, Invalidovna, Malešice, části Vršovic nebo Žižkovu kolem Jarova, Lhotce, Krči či velké část Modřan.