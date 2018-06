Praha zaplatí za 49% podíl v PVK 1,75 miliardy korun, od Veolie chce koupit i zbytek

Nákup podílu dnes schválili pražští radní. Francouzská firma v minulosti za ovládnutí PVK zaplatila sedm miliard korun.

Praha - Hlavní město zaplatí za 49procentní podíl ve společnosti Pražské vodovody a kanalizace (PVK) 1,754 miliardy korun. Částku město uhradí prostřednictvím své firmy Pražská vodohospodářská společnost (PVS).

Nákup podílu dnes schválili pražští radní. PVK má pronajatu vodohospodářskou infrastrukturu od PVS do roku 2028. Praha chce po vypršení smlouvy ovládnout PVK celou. PVK je vlastněna francouzskou společností Veolia. Nákup ještě projednají pražští zastupitelé.

Cenu podílu určily dva nezávislé posudky. PVS bude po nabití akcií dostávat každý rok vyplacenu dividendu, kterou využije na splácení zaplacené ceny. Pokud část z ní zbude, využije peníze na opravu vodohospodářské infrastruktury. Město s Veolií uzavřelo rovněž opci na odkup zbylých 51 procent. Cena této části podílu ještě nebyla stanovena.

Magistrát, PVS a PVK a Veolia zahájily jednání o transakci loni, kdy podepsaly memorandum o spolupráci a začaly jednat o dalším postupu. Obě strany společně řešily mimo jiné transakční dokumentaci, kupní a opční smlouvy, dohodu mezi akcionáři a také způsob výplaty dividendy.

Vodní hospodářství v Praze provázejí složité smluvní vztahy, o jejichž nevýhodnosti se diskutuje řadu let. PVK v 90. letech od státu koupila Veolia. Vodovodní síť má pronajatou do roku 2028. PVK ročně utrží několik miliard korun, Praze za pronájem vrací asi dvě miliardy a další částky vkládá do oprav sítí. Francouzská firma v minulosti za ovládnutí PVK zaplatila sedm miliard korun.