Vodné a stočné by díky nižší DPH mělo zlevnit, předpokládá šéf svazu

Praha - U větších vodohospodářských společností je pravděpodobnější, že se při snížení DPH na vodné a stočné sníží cena vody, řekl dnes ředitel Sdružení oboru vodovodů a kanalizací ČR (SOVAK) Oldřich Vlasák. Bude však záležet na tom, zda se obce nerozhodnou na základě výměru ministerstva financí po snížení daně pro větší investice do fondu obnovy.

Jak uvedla ministryně financí Alena Schillerová (za ANO), stát by si snížení koncových cen přál. Podle ředitele Veolie ČR Martina Bernarda se po snížení daně sníží vodné a stočné okamžitě.

Vláda dnes odsouhlasila novelu zákona o elektronické evidenci tržeb (EET). Součástí schválených návrhů, které se k EET vztahují, je i novela zákona o DPH. V ní se počítá s přesunem vodného a stočného z 15procentní do desetiprocentní sazby DPH. "Daň z přidané hodnoty je vždy připočtena ke státem regulované ceně vodného a stočného. Snížení této daně by se tak do koncové ceny samozřejmě promítlo okamžitě a v plné výši. Změnu sazby vítáme," uvedl Bernard, podle kterého je daňové zatížení této služby v ČR jedno z nejvyšších v Evropě.

Podle Vlasáka není situace takto jednoduchá. V létě bude ministerstvo financí schvalovat cenový výměr, podle kterého pak budou vodohospodářské společnosti určovat cenu vodného a stočného, což ještě musí odsouhlasit místní zastupitelstva. "Nevím, jestli finanční výměr bude na to potenciální snížení daní reagovat," dodal.

Vodárenská infrastruktura zvláště v menších obcích na venkově je podle něj podfinancovaná a je třeba investovat do obnovy. Je tak podle něj možné, že se cena v těchto obcích pro koncového zákazníka nezmění, pakliže se tak tamní obyvatelé rozhodnou.

Změnu daní bude muset ještě odsouhlasit Parlament a podepsat prezident.