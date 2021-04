Majitel oceláren vyvádí většinu povolenek do ciziny, varují odbory. Hrozí propouštění

Britský podnikatel Sanjeev Gupta, do jehož globálního koncernu GFG Alliance patří Liberty Ostrava (LO), vyvedl podle odborářů podstatnou část emisních povolenek z ostravské huti do sesterské firmy v Rumunsku, sdělil předseda základní organizace OS KOVO Liberty ČR Petr Slanina, podle kterého odbory chystají trestněprávní kroky.

Informace o vyvedení povolenek získaly od ministerstva životního prostředí.

Kvůli situaci firmy, která podle nich ohrožuje chod podniku, jsou odboráři ve stávkové pohotovosti. S vedením LO jednal v polovině dubna v Ostravě i premiér Andrej Babiš (ANO), který pak řekl, že vedení podniku slíbilo, že povolenky rumunské firmě nepůjčí. Sama firma pak ve svém vyjádření uvedla, že povolenky, které patří Ostravě, budou nadále užívány jenom v Liberty Ostrava.

"Sanjeev Gupta a někteří členové představenstva dali jasně najevo, co si myslí o zákonech, dohodách a zvyklostech v naší zemi," komentovali to Slanina a předsedkyně Odborové organizace Ostravská huť Alena Sobolová. Uvedli, že Gupta několikrát zopakoval, že povolenky nepoužije nikde jinde než v Ostravě. Neprojednal to ani s dozorčí radou firmy.

"Sanjeev Gupta ví, že pokud udělá transakci se spřízněnou firmou v takovém rozsahu, pak mu zákon ukládá povinnost toto projednat na dozorčí radě," uvedli odboráři.

Ministryně práce Jana Maláčová (ČSSD) v pátek na twitteru uvedla, že chce, aby o situaci v Liberty Ostrava v pondělí jednala vláda.

Bohužel došlo na nejhorší. Vedení @LibertyOstrava chce prodat emisní povolenky za miliardu a bude tak dál pokračovat ve vyvádění peněz do zahraničí. Za @MPSVcz nyní řešíme další postup a hlavně - jak s @odbory ochránit tamní zaměstnance. V pondělí chci řešit na vládě! — Jana Maláčová (@JMalacova) April 30, 2021

GFG Alliance, třetí největší výrobce oceli v Británi, je v poslední době v problémech. V insolvenci totiž skončila společnost Greensill Capital, která koncern donedávna financovala. Gupta se snaží najít zdroj financování na zajištění běžného provozu, neúspěšně žádal britskou vládu o podporu 170 milionů liber (5,2 miliardy Kč).

Povolenky pro továrnu v rumunském Galati potřeboval do konce dubna. Rumunský podnik své povolenky loni prodal. Bez nich by nemohl vyrábět, a tak by povolenky musel kupovat, přičemž jejich aktuální cena je 46 eur za tunu.

Ostravská huť vlastnila povolenky dohromady za téměř šest miliard korun. V minulých letech si je šetřila a chce je využít k financování nezbytné modernizace huti, především k výstavbě hybridních pecí v ocelárně a k pořízení modernějších technologií pro válcovny.

"Využití emisních povolenek pro modernizaci huti je navíc součástí dohody skupiny Liberty s naší organizací uzavřené v době koupě," uvedli odboráři.

Ostravskou huť zatěžují jen problémy kolem skupiny, jinak se firmě podle výsledků hospodaření daří. Za první čtvrtletí společnosti vzrostla výroba meziročně o 20 procent. V lednu i březnu přesáhl objem výroby oceli 200.000 tun, což byla nejvyšší měsíční výroba od roku 2016. Ocelářství je ale od roku 2019 kvůli koronavirové pandemii v hlubokém propadu.

Součástí Liberty Steel Group z koncernu GFG je Liberty Ostrava od roku 2019. Ostravská huť vyrábí ocel hlavně pro stavebnictví, strojírenství a petrochemický průmysl. Její roční kapacita výroby je 3,6 milionu tun. I s dceřinými společnostmi má firma 6000 zaměstnanců.