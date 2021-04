Situace v ostravských ocelárnách se vyostřuje. Hrozí ztráta povolenek a tisíců míst

Odboráři hutního podniku Liberty Ostrava (LO) budou pokračovat ve stávkové pohotovosti. Stále nemají jistotu, že majitel firmy nevyvede z Ostravy emisní povolenky v hodnotě téměř šesti miliard Kč. V případě, že by se tato transakce měla uskutečnit, jsou připraveni továrnu ochromit, aby ji ochránili, řekli předseda základní organizace OS KOVO Liberty ČR Petr Slanina a předseda ČMKOS Josef Středula.

LO je od roku 2019 součástí Liberty Steel Group z globálního koncernu GFG Alliance britského podnikatele Sanjeeva Gupty. Majitel firmy zvažoval, že emisní povolenky patřící ostravskému podniku půjčí rumunské huti v Galati rovněž ze skupiny Liberty Steel.

S vedením LO minulý týden v Ostravě jednal premiér Andrej Babiš (ANO), který pak řekl, že vedení podniku slíbilo, že povolenky rumunské firmě nepůjčí. Mluvčí LO Barbora Černá Dvořáková v pátek řekla, že to stále platí. "Povolenky, které patří Ostravě, budou nadále užívány jenom v Liberty Ostrava," uvedla firma.

Slanina řekl, že vedení s odboráři diskutuje pokaždé jinak. "My si myslíme, že majitel ještě nezastavil své aktivity k vyvedení povolenek. Jsme si vědomi toho, že skupina GFG tyto povolenky potřebuje v Rumunsku, protože tam své povolenky prodali. V dnešní době kdyby si je měli koupit za 46 eur za tunu, tak je to likvidační," řekl Slanina. Cena povolenek podle něj stoupla právě proto, že trh ví, že je potřebují.

Pokud odboráři uvidí, že situace směřuje k vyvedení povolenek, nastolí podle Slaniny kroky, které ochromí výrobu. Kdyby huť o povolenky přišla, mohlo by to pro ni být likvidační, protože je v budoucnu sama bude potřebovat. "Chceme vzkázat majiteli, že jsme schopni udělat, že firma na tom bude daleko víc tratit, kdyby to prodala, než kdyby to neprodala," řekl Slanina.

Středula řekl, že ví o krocích, kdy se na Ostravu tlačí, aby povolenky šly do Rumunska. "Tuto věc nedovolíme a uděláme vše pro to, aby to tam neprošlo," řekl Středula. Je podle něj otázka, jak dlouho by huť mohla fungovat, pokud by o povolenky přišla.

Ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová (ČSSD) řekla, že udělá maximum, aby se žádné peníze z firmy nevyváděly, a že to platí za celou vládu. "Je dobře, že majitel přislíbil, že povolenky do Rumunska zapůjčovat nebude. To ale neznamená, že to bude takto navěky, a je potřeba hlídat, aby ty peníze zůstaly zde a aby nedošlo k žádnému riziku, které by mohlo podlomit finanční zdraví firmy," řekla Maláčová.

Středula řekl, že skupina GFG má obrovské problémy. "Vlastně jenom dvě firmy v jejich portfoliu fungují, jedna je australská a druhá je tato ostravská. Tyto dvě firmy mají jediné takovou míru hotovosti, kterou mohou použít pro financování dalších subjektů," řekl Středula.

Greensill Capital, stěžejní financující instituce GFG, vyhlásil na začátku minulého měsíce insolvenci. Gupta pak neúspěšně požádal britskou vládu o podporu 170 milionů liber (5,2 miliardy Kč).

Ostravskou huť zatěžují jen problémy kolem skupiny, jinak se firmě daří, což potvrzují i výsledky hospodaření za první čtvrtletí. Společnosti vzrostla výroba meziročně o 20 procent. V lednu i březnu přesáhl objem výroby oceli 200.000 tun, což byla nejvyšší měsíční výroba od roku 2016. Ocelářství je ale od roku 2019 kvůli koronavirové pandemii v hlubokém propadu.

Liberty Ostrava vyrábí ocel hlavně pro stavebnictví, strojírenství a petrochemický průmysl. Své výrobky dodává do více než 40 zemí. Její roční kapacita výroby je 3,6 milionu tun oceli. I s dceřinými společnostmi má firma 6000 zaměstnanců.