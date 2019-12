Nová pravidla pro stavby domů zdraží bydlení maximálně o procento, uklidňuje aliance

Zpřísnění energetických požadavků na stavbu rodinných domů od příštího roku zvýší celkové náklady maximálně o jedno procento. Tvrdí to ředitel aliance Šance pro budovy Petr Holub. Podle vyhlášky z roku 2013 musí být rodinný dům od roku 2020 lépe zateplený, což bude znamenat použití kvalitnější izolace.

"Zpřísnění podle vyhlášky je však opravdu jenom mírné. Určitě neodpovídá svému často používaného názvu, který vyplývá z evropské směrnice, tedy dům s téměř nulovou spotřebou. Ke skutečné nule má totiž nový standard hodně daleko," řekl Holub. Čtyři pětiny novostaveb rodinných domů podle něj toto kritérium plní už dnes.

Jedním z kritérií je podle něho zateplení budovy. Celkový prostup tepla vnější obálkou budovy má být od ledna 2020 proti nynějším požadavkům o 12 procent přísnější. Únik tepla z domu by tak měl být nižší. Bude potřeba použít o něco kvalitnější izolaci, dodal Holub.

"Zjednodušeně řečeno, buď ponecháme zateplení pevných konstrukcí stejné a dům osadíme okny s izolačními trojskly. To nemusí znamenat žádný vícenáklad, protože odborné firmy už dnes běžně nabízejí okna s trojskly za cenu dvojskel. Nebo ponecháme okna s dvojskly, ale opatříme pevné konstrukce izolantem zhruba o tři centimetry tlustším," doplnil Holub.

Pro běžný rodinný dům by to podle něj znamenalo zhruba 30 000 Kč navíc. "Vzhledem k tomu, že průměrná cena novostavby je přes tři miliony korun, šlo by o navýšení ceny maximálně o jedno procento," dodal Holub. Nové domy podle něj zdražují hlavně kvůli růstu cen stavebních materiálů a prací. Zdražování kvůli zpřísněným energetickým požadavkům považuje za okrajové.

S tvrzením Holuba ovšem nesouhlasí developeři. Podle dřívějších slov Ivora Ševčíka z All Inclusive Development mohou nová pravidla zvýšit cenu domů až o 15 procent.

Energetická náročnost budov - jak se zjišťuje? Energetická náročnost domu se netýká jen vytápění. Mezi důležité aspekty, které je potřeba sledovat, patří také spotřeba energie spojená s osvětlením nemovitosti, větráním, ohřevem vody a další.

Zhodnocení energetické náročnosti budovy probíhá formou porovnání dvou budov. Nejdříve se zjišťují technické parametry hodnocené budovy, pak jsou porovnávány s parametry budovy referenční. Na základě výsledků porovnání se pak zpracovává průkaz energetické náročnosti.

Referenční budova má stejný účel, tvar i velikost. Je předem definovaná a s hodnocenou nemovitostí se musí shodovat také v orientaci ke světovým stranám nebo třeba vnitřním uspořádáním.

Mezi ukazatele, pomocí nichž se určuje energetická náročnost budovy, patří třeba hodnocení prostupu tepla, kvalita vzduchu a tepelná ztráta výměnou vzduchu, vytápění a nutnost primární energie.

Po zhodnocení všech těchto prvků je budova zařazena do příslušné třídy energetické náročnosti, od A až po G. A je přitom mimořádně hospodárná, G zase mimořádně nehospodárná. V případě, že budovy spadají do třídy A až C, splňují požadavky na energetickou náročnost budovy. Budovy spadající do třídy D a vyšší jsou naopak neúsporné a nevyhovující požadavkům.

"Budeme muset zdražit. U průměrného domu do 150 metrů čtverečních, jehož cena se dnes pohybuje mezi třemi a čtyřmi miliony, cenu zvýšíme zhruba o 200 tisíc korun," řekl před časem Hospodářským novinám Jiří Pohloudek, obchodní ředitel společnosti RD Rýmařov, která je největším výrobcem montovaných rodinných domů a dřevostaveb v Česku. Obě strany sporu se ovšem shodují, že většina nových domů již energetické požadavky splňuje.