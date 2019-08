V Říčanech by chtěl žít každý, říká statistika. Pohádka se tu nekoná, namítají místní

Přestože středočeská obec Říčany skončila v letošním Indexu kvality života v Česku opět na první příčce, někteří obyvatelé poukazují na velké problémy, se kterými se obec potýká. Patří mezi ně nedostačující infrastruktura, problém s napojením domů na čistírnu odpadních vod, ale i přívod pitné vody. Označení Říčan jako "místa, kde by chtěl žít každý", tak mnozí nesou velmi nelibě. Právě tato nálepka je ale pro město příznačná. Podle starosty Říčan Vladimíra Kořena je totiž jeho hlavním problémem právě rychle rostoucí poptávka po bydlení, kterou lze jen těžko uspokojit.

"Spoustu věcí tu mám ráda, ale myslím si, že Říčany opravdu nelze považovat za top místo pro život v Česku. Zkuste si tu udělat anketu u lidí, co tu bydlí v rodinných domcích, anebo podnikají. Asi dopadne jinak, než ten úžasný index," popisuje pro Aktuálně.cz jedna z obyvatelek obce, která si nepřála zveřejnit své celé jméno.

Index kvality života pro rok 2019 přineslo Aktuálně.cz exkluzivně v úterý. Statistika porovnává veřejně dostupná data ve všech 206 českých obcích s rozšířenou působností. Zahrnuje celkem 29 ukazatelů, které vyjadřují úroveň zdraví, prostředí a dostupnosti zdravotní péče, optimální materiální podmínky (práce, bydlení a vzdělání), dostatečnost služeb a také vztahy mezi lidmi (například ve formě existence místních spolků).

Říčany získaly plný počet bodů ve všech kategoriích kromě vztahů a služeb, kde byly z celkových deseti bodů ohodnoceny osmi.

Zmíněná obyvatelka Říčan ve své kritice života ve vítězné obci přitom poukazuje především na to, že v současnosti chybí stovkám již stojících nemovitostí připojení na místní vodovod, kterému nedostačuje kapacita. Obdobný problém je podle ní i s připojením domácností na čistírnu odpadních vod. "Postavit v Říčanech nový dům a připojit ho na vodu a odpad je prakticky nemožné. Lidé, co se tu narodili, tu nemohou stavět. Je to velký problém. Město říká, že podporuje mírnou výstavbu, ale v zásadě to znamená, že se stavět nedá," popisuje svou zkušenost obyvatelka.

Index jen vzbudí další zájem o bydlení

Starosta Vladimír Kořen se zmiňovanými problémy souhlasí, podle něj souvisí právě se silnou suburbanizací - tedy tlakem na další rozsáhlou výstavbu nových domů v obci. "Říčany jsou velice atraktivní region u Prahy, je zde velice silná poptávka po bydlení, které se stává nedostupným, a my musíme najít účinný způsob, jak se s tím vypořádat. Paradoxně první místo v Indexu kvality života nám může zajistit ještě větší příval lidí se zájmem o stavbu domu," vysvětluje starosta.

Zatímco ještě před devíti lety měly Říčany podle Kořena kolem 13 tisíc obyvatel, dnes je to již 16 500 a v případě kompletní realizace již naplánované výstavby by to mohlo být až 25 tisíc lidí.

Podle starosty je reálné riziko, že kvalita života současných obyvatel bude přílivem těch budoucích ohrožena. Například kapacity vodovodu v současnosti podle Kořena skutečně přestávají stačit. "Chystáme rozšíření objemu a rozjíždíme systém rezervací na připojení k vodě, ale primárně pro již postavené domy. Stejně tak startuje rozšíření čistírny odpadních vod, ale potrvá určitě přes rok a půl, než bude dokončeno," doplňuje starosta.

Novou výstavbu se tak město snaží přibrzďovat a regulovat. "Známému překlasifikovali pozemek, který byl stavební parcelou, čímž snížili kupní cenu. A náhrada? Kdepak, jako parcela bude brán opět až tehdy, kdy v Říčanech bude dostatečná kapacita škol, školek a další infrastruktury. Což ovšem z pozice občana těžko ovlivníte," namítá žena.

Nejdřív infrastruktura, pak výstavba

"My jsme se v rámci územního plánu rozhodli trochu změnit filozofii a řekli jsme, že nejdříve bude infrastruktura, poté se až bude povolovat další výstavba. Vytvořili jsme jednotlivé etapy, které stanovují, kde se bude moci stavět, až vznikne základní škola, vodovod, až bude dokončen okruh Prahy a tak dále," argumentuje Kořen s tím, že se radnice mohla vydat cestou obrácení stavebních parcel zpět na pole, k tomu se ale neuchýlila. "To by bylo opravdu znehodnocení a zásah do vlastnických práv a to jsme nechtěli," dodává.

Problémem je podle říčanské radnice také doprava a přetížení komunikací. Její plynulost se snaží řešit řadou omezení, ne vždy se s tím ale u lidí setká s pochopením. "Přestože to často vyvolává kolize, v konečném důsledku se to na hospodaření města odráží pozitivně," doplňuje Kořen.