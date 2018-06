Nokia žaluje brněnskou firmu kvůli názvu Lokia. Lidé si nás nespletou, věří Moravané

Nokia podala námitky proti přihlášce značky Lokia k Úřadu průmyslového vlastnictví. Podle CCV ovšem záměna produktů pravděpodobná není.

Brno - Brněnská firma vyvíjející software CCV čelí právním krokům od finského výrobce telekomunikačních zařízení Nokia. Finům se nelíbí, že se program brněnské firmy pro řízení skladů jmenuje Lokia WMS, napsal deník E15. Nokia proto podala námitky proti přihlášce značky Lokia k Úřadu průmyslového vlastnictví. CCV soudí, že záměna není pravděpodobná.

Marketingový ředitel Petr Ondrášek uvedl, že program používají již dvě desítky zákazníků, na trhu je od loňského září.

"Značka Nokia se těší uznání a důvěře po celém světě. Když se někdo pokouší zaregistrovat známku, o níž se domníváme, že může vést k záměně nebo oslabení naší značky, podnikneme kroky k ochraně našeho cenného aktiva," uvedl mluvčí Nokie Mark Durrant.

Brněnští vývojáři tvrdí, že na značku proslavenou v minulosti mobilními telefony při tvoření skladového programu nemysleli. Označení Lokia podle CCV vychází z latinského názvu pro jeden druh vážky, jejíž rychlý pohyb má být analogií pohybu skladníků po skladu.

"Na českém trhu je možnost záměny málo pravděpodobná. Prodáváme moderní cloudový software, kterým firmy vybavují své skladové provozy, a do oblasti výroby mobilních telefonů opravdu nemíříme. A nestojíme o přirovnání k brandu, kterému v jeho oboru možná ujíždí vlak," reagoval v E15 manažer CCV Tomáš Kormaňák.

CCV požádala o ochranu značky ještě v srpnu před uvedením programu na trh u Úřadu průmyslového vlastnictví. "Ochranu žádala pro výrobky a služby patřící do třídy 9, 35 a 42, neboť software patří do třídy 9, související služby řízení obchodní činnosti ve skladu patří do třídy 35 a vývoj počítačového softwaru do třídy 42 podle mezinárodní klasifikace," uvedl Ondrášek.

Námitka Nokie vychází z faktu, že starší ochranná známka Nokia je platná ve všech třídách výrobků a služeb, a vztahuje se tak na nejširší možné spektrum výrobků a služeb, a tudíž se samozřejmě překrývá také ve třídách 9, 35 a 42. "CCV nezpochybňuje tvrzení namítajícího, pokud se jedná o shodu na těchto třídách produktů a služeb. Reálně jde ale o zcela odlišné značky zaměřené na jiné cílové skupiny," uvedl Ondrášek.

Spor o značku může podle E15 trvat měsíce a firmě to může komplikovat činnost.