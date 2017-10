Necháte se sledovat, jak řídíte? Opatrnější řidiči ušetří na povinném ručení

před 1 hodinou

Některé pojišťovny nabízejí mobilní aplikaci, které sledují způsob jízdy řidičů. To se pak může projevit na ceně povinného ručení. Jiné pojišťovny podobné aplikace odmítají.

Praha - Pojišťovna AXA nabídne řidičům k testování mobilní aplikaci, která aktivně sleduje a vyhodnocuje styl jízdy. Nepřetržitě a automaticky sbírá data o nebezpečných manévrech. Po skončení jízdy poskytne řidiči zpětnou vazbu, včetně konkrétních doporučení, jak jezdit bezpečněji.

"Bezpečnou jízdou si řidiči budou moci 'vyjezdit' slevu na povinném ručení," řekl mluvčí pojišťovny Jiří Cívka. Podle průzkumu, který si nechala AXA udělat od agentury STEM/Mark, tři čtvrtiny řidičů takovou aplikaci vítají.

Mobilní aplikaci má i pojišťovna Slavia, ale jen kvůli poskytování informací a pomoci klientům, pokud potřebují. "Slavia si nehraje na velkého bratra a své klienty nešmíruje," dodala produktová manažerka Vanda Kýpeť.

U pojišťovny Uniqa si motorista může sjednat povinné ručení s telematickou jednotkou, kde platí pojistné podle ujetých kilometrů. Například řidiči, kteří ujedou do 8000 kilometrů ročně, zaplatí o čtvrtinu méně, než je běžná sazba. V připojené aplikaci si řidič pod osobním přístupovým heslem může prostudovat styl jízdy, ale pojišťovna tato data nesbírá a nevyhodnocuje.

"Do budoucna to otevírá možnost i pro pojistné 'plať jak řídíš' na dobrovolné bázi, ale zatím to ještě motoristé v České republice příliš neakceptovali. Stále by to považovali spíše za 'velkého bratra'," uvedla mluvčí Uniqa Eva Svobodová.

Allianz přišla s vypočítáváním sazeb autopojištění podle toho, kolik motoristé ujedou ročně kilometrů, aniž by to podmiňovala instalací sledovacího zařízení.

"Měli jsme totiž několik let v nabídce i variantu povinného ručení s telematickou jednotkou, ale aktivity v tomto směru jsme opustili. Lidé prostě sledováni být nechtějí. Díky telematické jednotce totiž pojišťovna ví o každém kroku toho, kdo v autě jezdí," uvedl mluvčí Allianz Václav Bálek. Allianz stačí fotografie palubní desky, na které je vidět počet ujetých kilometrů. A podle něj řidiči platí povinné ručení.

Kooperativa tyto technologie testuje. "Konkrétnější bohužel být nemůžeme. Je to jasný technologický trend, který zaujme určitou skupinu našich klientů, zejména korporátní klientelu. Vybrané řešení představíme v průběhu roku 2018," uvedl mluvčí pojišťovny Milan Káňa. Rovněž Česká podnikatelská pojišťovna se novými technologiemi zabývá.

Skeptická k používání mobilních aplikací při stanovování cen povinného ručení je Generali.

"Chtějí taková řešení čeští motoristé? Jsou ochotni sdílet za všech okolností data o své jízdě? Dávají současná technická řešení klientovi smysl a mohou mu reálně přinést něco smysluplného? Odpověď by pravděpodobně aktuálně byla, že ne," řekl mluvčí pojišťovny Jan Marek. To je podle něj důvod, proč Generali žádnou aplikaci v souvislosti s povinným ručením nechystá. Také ČSOB Pojišťovna o tomto kroku neuvažuje.

Ani Česká pojišťovna nepoužívá aplikaci, která by nějakým způsobem monitorovala styl řízení. V povinném ručení stanovuje ceny mimo jiné na základě historie škod řidiče. Cena povinného ručení stále silněji odráží to, jakým způsobem se řidič na silnici chová.

"Cenově zvýhodňujeme zodpovědné řidiče, kteří nezpůsobují nehody. Ti tak platí méně. Naopak řidiči, kteří svým stylem jízdy způsobují dopravní nehody, platí více," dodala mluvčí ČP Ivana Buriánková.

Povinné ručení poskytuje 13 pojišťoven. Většina z nich sazby takzvaně segmentuje, tedy stanovuje podle věku a místa bydliště řidiče, stáří vozidla, objemu a výkonu motoru a dalších kritérií. V budoucnu půjde i o počet ujetých kilometrů, frekvenci a rozsah přestupků či vybavenost asistenčními systémy. Celkem má povinné ručení v Česku 7,73 milionu vozidel všech kategorií.