Návrh metropolitního plánu je připraven k projednávání. Připomínky lze dávat od června

před 18 hodinami

Metropolitní plán si budou moci lidé prohlédnout od 27. dubna v Centru architektury a městského plánování (CAMP) v sídle IPR. Dokument bude možné od 27. června po 30 dní připomínkovat.

Praha - Pražský Institut plánování a rozvoje (IPR) předal magistrátu návrh Metropolitního plánu. Dokument bude možné od 27. června po 30 dní připomínkovat. Novinářům to dnes řekly primátorka Adriana Krnáčová (ANO) a její náměstkyně Petra Kolínská (SZ/Trojkoalice).

Oproti současnému návrh nového Metropolitního plánu například stanovuje výškovou regulaci zástavby. Platit by měl začít od 1. ledna 2023. Současný plán byl schválen v roce 1999.

"Tento dokument je extrémně důležitý pro rozvoj města. V tomto dokumentu se odráží vize města na další desetiletí. Samozřejmě budeme mít možnost o něm v dalších měsících diskutovat. Ode dneška bude možno nahlédnout do oficiální verze," řekla Krnáčová.

Architekt Roman Koucký, který vedl tým připravující plán, řekl, že z vizionářské ambice se nakonec stal stabilizující plán. "Srovnal výškovou hladinu, přečetl možné plochy rozvoje a snažili jsme se najít potenciál uvnitř Prahy, a nikoliv na loukách a polích tohoto města," řekl Koucký.

"Praha má spoustu stavebních uzávěr, a to je to, co ji brzdí a poškozuje," řekl. Právě ty by měly být v budoucnu podle něj odstraněny. Jedná se o území v Bubnech-Zátorech, v prostoru nákladového nádraží na Žižkově nebo na Smíchově.

Oproti současnému plánu návrh řeší například výškovou regulaci. "Je exkluzivitou Metropolitního plánu. Jak jsme pátrali, tak nikde nikdy nebyla stanovena," řekl Koucký.

Metropolitní plán podle Kouckého oproti současnému také nebere v potaz pouze funkční využití území, ale hledí i na charakter území a městské čtvrti. "Tedy jak vypadá, kde je náměstí a jak ho čte obyvatel. Nejde jen o to, že se jedná o monofunkční plochy, a největší důraz je na struktuře města," řekl.

Metropolitní plán si budou moci lidé prohlédnout od 27. dubna v Centru architektury a městského plánování (CAMP) v sídle IPR. Budou se s ním moci seznámit i v putovním stánku IPR. Lidé návrh najdou také na webu magistrátního odboru územního rozvoje, na stránkách IPR nebo na úřední desce magistrátu. Zároveň bude k dispozici webová aplikace. Oficiální prezentace se uskuteční 23. května v CAMP.