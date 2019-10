U dálnice D8 vzniklo 37 nových míst pro náklaďáky. Kamioňáci je hned obsadili

Odstavná plocha pro nákladní dopravu na dálnici D8 na Litoměřicku se rozšířila o 37 míst. Celkem tak mohou řidiči u Siřejovic ve směru na Německo využít 60 stání. Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) plánuje stavbu dalších odstavných ploch na dálnici D8 i jinde v republice.

Nová odstavná místa ihned obsadily nákladní automobily. "V okamžiku, kdy řidiči postřehli, že je stavebně hotovo, okamžitě obsadili plnou kapacitu," řekl ve čtvrtek novinářům mluvčí ŘSD Jan Rýdl.

Právě na D8 je problém s nedostatkem míst na odpočívadlech podle analýzy ŘSD velký. "Prošli jsme obrovské množství dat z mýtného systému, která nám označila místa, kde je nejpalčivější deficit míst pro těžkou pro kamionovou dopravu. Ukázalo se, že kromě D1 u Brna a D2 je to právě na tranzitně velmi zatížené dálnici D8," uvedl Rýdl.

Rozšíření odpočívadla u Siřejovic stálo 35 milionů korun bez DPH. V provozu je zde čerpací stanice, do dvou let by ji mohla doplnit restaurace. Další velké stání pro kamionovou dopravu jsou v plánu u Koštova u Ústí nad Labem a rozšiřovat se bude odpočívadlo u Varvažova u hranic s Německem. "Dvě další místa vytipováváme mezi Lovosicemi a Prahou, ta budou spíše menší a budou sloužit hlavně pro osobní dopravu," uvedl ředitel odboru správy dálnic Jan Hoření.

Rozšíření odpočívadla v Siřejovicích se podle Hořeního obešlo bez větších komplikací. "Stavěli jsme na pozemku ŘSD, proto přípravy byly rychlé. Jinde máme problémy s výkupem pozemků," uvedl.

Ze studie ŘSD vyplynulo, že v České republice chybí zhruba 1500 míst na odstavných plochách pro nákladní dopravu. Letos jich vznikne podle Hořeního zhruba 200 a pak se bude pokračovat až do roku 2025. ŘSD připravuje nejen rozšíření velkých odpočívadel, ale také stavbu malých ploch bez čerpacích stanic, kde budou pouze toalety. "Těch lokalit budou desítky," uvedl.

Kromě stavby ploch by se měla podle Hořeního také zvýšit úroveň restaurací a vybavení na odpočívadlech, jako jsou nové lavičky, zastřešená posezení, hřiště, odcloněna od dálnice mají být místa, kde spí řidiči.

Kvůli nedostatku míst parkují kamiony na různých místech, na D8 je to třeba v průmyslové zóně Předlice, kde si firmy stěžují na nepořádek v okolí stojících nákladních aut.