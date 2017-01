Na vyšší mzdy řidičů autobusů by měla přispět vláda, navrhuje Sobotka

AKTUALIZOVÁNO před 20 minutami

Vláda loni rozhodla, že od letošního ledna stoupnou minimální mzdy řidičů autobusů zhruba o třetinu. Kraje, které si linkovou dopravu objednávají, prý ale na navýšení nemají peníze, a chtějí proto příspěvek od státu.

Pokud Sobotkův návrh podpoří koaliční partneři, bude premiér chtít, aby s konkrétní částkou přišel ministr financí Andrej Babiš (ANO). Ten se k pomoci krajům zatím staví zdrženlivě.

Vláda loni rozhodla, že od letošního ledna stoupnou minimální mzdy řidičů autobusů zhruba o třetinu ze 71,60 koruny na hodinu na 98,10 koruny. Vzrůst má i příplatek za čekání mezi jednotlivými jízdami z 50 korun na hodinu na 88 korun. Nově by měl být zaveden příplatek za náročné pracovní prostředí ve výši 6,60 koruny za hodinu.

Minimální garantovaný příjem řidiče autobusu při 60 hodinách čekání a rozvržené pracovní době v rozsahu 168 hodin se tak podle odhadu vlády zvýší přibližně o 7800 korun měsíčně. V kalendáři navíc přibyl další svátek, i ten náklady zvedne.

Kraje objednávají veřejnou dopravu a potřebné linky dotují. Asociace krajů ČR vyčíslila roční zvýšení nákladů pro kraje, související s růstem mezd, dohromady na 1,2 miliardy korun.

"Chci ten požadavek ze strany krajů předložit na koaliční radě, uvidíme, jak se k tomu postaví partneři," řekl dnes novinářům Sobotka.

Na plánovaném únorovém jednání vlády s kraji by měla mít koalice připravený společný postup, uvedl Sobotka. "Pokud se shodneme, že je pro nás přijatelné, abychom krajům pomohli, což já bych podporoval, tak požádám ministra financí, aby připravil konkrétní návrh podle možností státního rozpočtu," dodal.

Jistota ve Zlínském a Libereckém kraji

Jisté měli zvýšení plateb zatím jen dopravci ve Zlínském kraji, který s firmami uzavřel dodatky smluv. Podobně jako ostatní regiony požaduje Zlínský kraj peníze na navýšení nákladů po státu.

Zástupci Libereckého kraje dnes oznámili, že zvýšení mezd řidičům autobusů ve veřejné dopravě nic nebrání. Kraj se rozhodl, že už v lednu zvedne zálohy dopravcům, kteří regionální dopravu zajišťují, aby měli na zvýšení mezd prostředky.

Kompenzace chce kraj upravit pomocí dodatků ke stávajícím smlouvám, ty ale teprve řeší. Liberecký kraj chce dodatky uzavřít na letošní i příští rok. Stávající smlouvy totiž vyprší na konci roku 2018. Kompenzace podle odhadů přijdou letos kraj na 60 milionů korun, řekl hejtman Martin Půta (STAN).

Na kompenzace dopravcům využije Liberecký kraj přebytku loňského hospodaření, rozhodovat o tom bude příští týden zastupitelstvo.

"Jsou to peníze, které jsou prioritně směřovány do investic a rekonstrukce krajského majetku," řekl Půta. Oněch 60 milionů korun pro dopravce by podle něj kraj jinak mohl využít třeba na opravy silnic, zateplení škol nebo modernizaci sociálních zařízení.

"Věřím, že vláda, která nařízení o zvýšení mezd udělala, bude alespoň částečně zvýšené náklady krajům kompenzovat, o tom by se mělo rozhodnout někdy v únoru," dodal hejtman.

Liberecký kraj objednává autobusovou dopravu v rozsahu kolem 13 milionů kilometrů, zajišťuje ji devět dopravců. Největšími jsou BusLine, ČSAD Česká Lípa a ČSAD Liberec. Loni kraj platil za kilometr v průměru 28,40 koruny, mzdy zvýší podle odhadů náklady bezmála o pět korun, což představuje nárůst až 17 procent. Dopravci je zaplatit musí, mnozí to ale sami dokážou zvládnout jen jeden až dva měsíce, zjistila již dříve ČTK.

"Dodatky by měly umožnit peníze dopravcům poslat v souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek. Cestu hledáme, čekáme na výsledky konzultací s odborníky na ministerstvu pro místní rozvoj," dodal Půta.

O tématu bude dnes jednat také Rada Asociace krajů v Čeladné na Frýdecko-Místecku s ministrem dopravy Danem Ťokem (za ANO).

