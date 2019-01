Na D1 se od večera staví dopravní omezení kvůli odstraňování svodidel

Svodidla začne odklízet v sobotu nad ránem, řekl v pátek večer ČTK mluvčí ŘSD Jan Rýdl. Úsek mezi 90. a 94. kilometrem byl součástí modernizace dálnice mezi Humpolcem a Větrným Jeníkovem, práce na něm ale zatím vůbec nezačaly.

Odstraněním svodidel se zúžený úsek zkrátí na deset kilometrů. Ve směru na Brno začne dopravní omezení kvůli odstraňování svodidel zřejmě v sobotu ve 14:00. Úsek má být bez dočasných svodidel nejpozději 8. ledna.

Už v pátek odpoledne začalo ŘSD uklízet sníh za svodidly, aby, až budou pryč, nebylo nutné čekat na průjezd vozidel zimní údržby. Klimatické podmínky budou podle Rýdla rozhodné i pro postup prací na odstraňování svodidel. Náhradní termín prací ŘSD stanovila na 11. až 14. ledna. Dokud nebudou svodidla pryč, bude dálnice průjezdná v každém směru jedním pruhem.

Dálnice je zúžená mezi 90. kilometrem u Humpolce a 104. kilometrem u Větrného Jeníkova kvůli modernizaci, která začala v březnu. V prvních čtyřech kilometrech stavbaři ve středovém pásu vůbec nezačali pracovat, proto tam po odstranění provizorních svodidel bude dálnice průjezdná v plné šířce. Dalších deset kilometrů zůstane zúžených na dva pruhy.

Opravy dálnice v úseku se nepodařilo dokončit před zimou. V polovině prosince doprava na klíčové tepně ve zúženém úseku několikrát zkolabovala. Problém s projetím měla v kolonách i auta zimní údržby. ŘSD nechalo následně jízdní pruhy ve zúžení posunutím svodidel rozšířit.

Zakázku na modernizaci za 1,75 miliardy korun dostalo sdružení tvořené českou firmou Geosan Group, italskou Toto Costruzioni Generali a kazašskou SP Sine Midas Stroy. Spolupráce mezi ŘSD a sdružením na konci loňského roku skončila. Modernizaci dokončí jiná firma, kterou ŘSD vybere na jaře. Práce budou pokračovat v létě, řekl už dřív generální ředitel ŘSD Jan Kroupa. Původnímu zhotoviteli už bylo vyměřeno šest pokut v celkové výši 60 milionů korun.