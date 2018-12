Babiš: Situace na D1 je problém ŘSD, ne Ťoka. Říct, že jsme nečekali sníh, je nesmysl

Situace na dálnici D1 je problém Ředitelství silnic a dálnic, ne ministra dopravy Dana Ťoka (za ANO). Novinářům to v Senátu řekl premiér Andrej Babiš (ANO). Očekává, že Ťok vyvodí vůči ŘSD nějaká opatření. Podle něj je také třeba změnit zákon o zadávání veřejných zakázek, aby nezohledňoval pouze nabídnutou cenu. ŘSD uznalo svou zodpovědnost za údržbu, podle mluvčího Jana Rýdla však silničáři reagovali včas.

"To není o ministrovi, to je o ŘSD. Já předpokládám, že on (Ťok) bude požadovat vysvětlení od ŘSD a že z toho vyvodí nějaké opatření. Říkat, že jsme nečekali, že bude sněžit, je nesmysl," řekl Babiš.

Babiš bude situaci ohledně dálnice D1 probírat s Ťokem. "Mě se to samozřejmě nelíbí. Já jsem kritizoval pana ministra, že je měkký na ŘSD. Ta situace se měla řešit už před dvěma měsíci," řekl premiér a zdůraznil, že zhotovitel byl vybrán jen na základě ceny. "Je to jejich odpovědnost (ŘSD), budu chtít po ministrovi vědět, jaké vyvodí důsledky," doplnil.

Babiš ODS v této souvislosti vyčetl, že ji dálnice nebyla opravena už dříve. "My tu D1, s kterou jste neudělali vůbec nic, tak my ji děláme od znovu," vysvětlil Babiš, proč ani po pěti letech, kdy má hnutí ANO svého ministra dopravy, není dálnice dokončena.

Ťok v úterý uvedl, že na rekonstruovaném úseku D1 na Vysočině měla dodavatelská firma problém s plněním termínů, ŘSD se s ní dohodlo na prodloužení termínu pro dokončení prací. "Měli to prodlouženo do 16. prosince, doufali jsme, že kalamitní sníh nepřijde, bohužel přišel," uvedl tehdy ministr.

Babiš uvedl, že ŘSD mělo situaci na problematickém úseku řešit dřív, když vědělo, že dodavatelská firma nestíhá práci. Očekává proto, že ředitelství prostřednictvím ministra dopravy vládě vysvětlí, proč postupovalo, jak postupovalo.

Mluvčí ŘSD Jan Rýdl uznal, že ŘSD je zodpovědné za udržování dálniční sítě v provozuschopném stavu, včetně zimní údržby, podle něj ovšem silničáři udělali vše, co bylo v jejich silách. "Jak ukazují výkazy, vyjížděli jsme s posypem a s technikou včas nebo dokonce s předstihem," uvedl s tím, že záznamy ŘSD ukazují na nezodpovědné chování řidičů. K výzvě premiéra na opatření vůči ŘSD Rýdl pouze uvedl, že je to na rozhodnutí ministerstva dopravy.

Premiér také kritizoval zákon o veřejných zakázkách, který stanovuje jako jediné kritérium pro vyhodnocení nabídnutou cenu. "Máme problém v tom, že se soutěží na cenu, že se neberou v potaz nějaké reference, jestli ty firmy něco postavily. Bude potřeba to změnit," řekl. Hodnocení stavebních zakázek na základě více kritérií začalo tento měsíc testovat Slovensko.

Při řešení situace na D1, kde v rekonstruovaném úseku kvůli sněžení vznikly dlouhé kolony, budou podle Babiše spolupracovat ministerstva vnitra a dopravy. "Já jsem včera (ve středu) mluvil s panem (ministrem vnitra Janem) Hamáčkem (ČSSD), že se domluvili s ministrem dopravy Ťokem, že bude na kritickém úseku přítomna policie, že budou připraveni, kdyby vznikla znovu nějaká situace, to řešit," uvedl Babiš.

Doprava na této části dálnice minulý týden kolabovala, kolony měřily desítky kilometrů. Kraj Vysočina uvedl, že kolaps provozu na D1 způsobila nepřipravenost modernizovaného úseku na zimní podmínky.

Teď už mělo být hotových šest kilometrů krásné nové dálnice, do toho jsme ty firmy nepustili, protože by to nezvládly, říká mluvčí ŘSD Jan Rýdl: