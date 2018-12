Poslanci tlačí na konec náklaďáků v levém pruhu. Živíme vás, zlobí se řidiči kamionů

Skupina téměř padesáti poslanců navrhuje zakázat řidičům kamionů jízdu v nejkrajnějším levém pruhu na českých dálnicích. Zákaz by mohl začít platit už začátkem roku, pokud se vládním poslancům podaří přesvědčit ty opoziční. Sdružení řidičů kamionů proti návrhu brojí, na Slovensku si podobný zákaz tamní vláda i autoklub pochvalují.

Ani ne dva týdny poté, co ministr dopravy Dan Ťok (ANO) po kalamitě na dálnici D1 prohlásil, že zvažuje zakázat kamionům jízdu v levém pruhu na českých dálnicích, se do sněmovny dostal poslanecký návrh, který má přesně takové nařízení do stávající legislativy protlačit.

Konkrétně má úprava silničního zákona vypadat takto: "Řidiči nákladního automobilu o celkové hmotnosti převyšující 3 500 kilogramů a řidiči jízdní soupravy, jejíž celková délka přesahuje 7 metrů, je na dálnici zakázána v pracovních dnech od 6.00 do 22.00 hodin jízda v levém krajním jízdním pruhu určeném pro rychleji jedoucí vozidla."

Pod návrhem je podepsáno čtyřicet sedm poslanců z hnutí ANO, KSČM a ČSSD. Ťok mezi nimi paradoxně není. Navrhovatelé požadují, aby změna začala platit v den případného schválení zákona, tedy vyhlášením ve sbírce zákonů. K tomu by teoreticky mohlo dojít už v první třetině roku, jelikož poslanci žádají zároveň projednání návrhu ve zkráceném řízení. Pokud by proti tomu nemělo námitky alespoň padesát poslanců nebo dva poslanecké kluby, mohla by sněmovna zákaz schválit během jediného dne.

Opozice se zdráhá, chce nejprve vyjádření odborníků

Zatím však není jisté, jestli nápad tak rychle projde. Piráti už avizovali, že návrh nepodpoří, jelikož je podle nich pouze reakcí na kolaps dálnice D1, kterou dle jejich názoru kamiony nezpůsobily.

Podobně o návrhu mluví i místopředseda KDU-ČSL Marian Jurečka. "Především, toto není řešení na neschopnost firem a laxní dohled ministerstva dopravy při opravách dálnic," myslí si. Plošný zákaz předjíždění podle něj nedává logiku. "Je mnoho úseku, kde předjíždění kamionu problémy nezpůsobuje. Jsme připraveni to podpořit, pokud by taková legislativní úprava dávala prostor tento zákaz uplatnit jen na vytipované problematické úseky," dodal Jurečka.

Vinu za dopravní kolaps svaluje na resort dopravy a konkrétně ministra Ťoka i hnutí STAN, podle kterého mělo ministerstvo mnoho nástrojů, jak takové situaci předejít. "Pokud ale ministerstvo v této věci nekoná, je přijetí poslaneckého návrhu zákona jednou z možných variant. Když nás ale poslanci ANO zachraňují před neschopností svého ministra, stálo by za to se zamyslet, jestli by spíše nemohli vyměnit toho ministra," říká předseda poslaneckého klubu STAN Jan Farský.

A k opatrnosti vybízí i TOP 09. "Určitě se chceme poradit s dopravními experty. Zpočátku líbivý návrh může způsobit více komplikací, než by se mohlo zdát, a proto o tom nechceme rozhodovat bez porady s odborníky," uvedl pro Aktuálně předseda poslaneckého klubu TOP 09 Miroslav Kalousek. Odbornou konzultaci si plánuje vyžádat i SPD.

Zcela proti je Sdružení automobilových dopravců Česmad. "Stále platí, že rozdíl v rychlosti mezi prázdným a naloženým kamionem bývá velmi markantní, a zákaz tak způsobí tvoření dlouhých kolon a velká zdržení," říká mluvčí Česmadu Martin Felix. Do kolony pomalu jedoucích kamionů si podle něj netroufnou ani opatrní řidiči osobních vozů a budou zdržovat v levém pruhu. "Stresových situací tak spíš přibude než naopak," dodává Felix.

Upozorňuje, že státní pokladna z tranzitní dopravy významně profituje a republika jí vděčí za blahobyt a prosperující ekonomiku. "Nesmíme zapomenout, že kamiony platí pět až deset korun za kilometr, celkem deset miliard ročně, zatímco na dálničních známkách se vybere méně než pět miliard. Nelze tak kamionům jen tak dálnici zúžit na polovinu," říká Felix.

Podle něj by měl stát v problematických úsecích využít dopravní značky zákaz předjíždění nákladních vozidel či řídit dopravu podle aktuálních potřeb světelnými tabulemi.

Slovensko si zákaz kamionů v levém pruhu chválí

Podobný, ale přísnější zákon, než navrhují čeští poslanci, platí už téměř deset let na Slovensku. A tamní vláda i řidiči osobních aut si jej pochvalují. "Jeho přijetím se zvýšila bezpečnost a plynulost silničního provozu, a proto ani dnes neuvažujeme o jeho změně," uvedla mluvčí slovenského ministerstva vnitra Denisa Baloghová.

Kamiony a nákladní auta těžší než 7,5 tuny nesmí na slovenských dálnicích předjíždět vůbec a při jízdě po silnici do kopce musí pustit kolonu, která se za nimi vytvoří. V případě nutnosti dokonce i odstavením vozidla na nejbližším vhodném místě. Zákaz tam také platí po celý týden.

František Bizoň z Autoklubu Slovenské republiky k tomu dodává, že řidiči kamionů zákon na Slovensku vesměs dodržují a nezpůsobil žádné větší komplikace. "Ve chvíli, kdy se v pravém pruhu před kamionem objeví výrazně pomalejší vozidlo, se předjíždění toleruje. Takové auto totiž porušuje předpis o tom, že se po dálnici nemá jezdit bezdůvodně pomalu," říká Bizoň.

Myslí si, že by podobné nařízení prospělo i Česku. "Ze zákazu bych však vyloučil úseky dálnice, kde jsou ve stoupání tři jízdní pruhy. Tam by měly mít kamiony zákaz jízdy jen v tom nejvíce vlevo. Slabší nákladní vozy by stoupaly v pravém pruhu a ty novější, výkonnější by je mohly ve středním pruhu předjíždět," dodává Bizoň. Stejného názoru je i český automotoklub.

Podle Felixe z Česmadu i na Slovensku působí zákon řidičům kamionů obtíže a komplikuje jim výkon povolání, ale v Česku by to bylo mnohem horší. "Na Slovensku je daleko menší intenzita dopravy a dálniční síť má zcela jiný charakter. Například má daleko více úseků s třemi pruhy, kde se dá předjíždět, i více odstavných ploch," říká Felix.

Video: Kolaps na D1? Řidiči kamionů ho nezavinili, jsou zvyklí na jiný standard, říká generální tajemník ČESMAD Bohemia Vojtěch Hromíř