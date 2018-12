Video: Desítky kamionů úmyslně blokovaly dálnici D1. Řidič podal trestní oznámení

Minulý týden se na dálnici D1 vytvořily dlouhé kolony, které se daly do pohybu až po osmi hodinách. Situací se zabývá vláda i Poslanecká sněmovna a teď už také policisté a státní zástupce. Jeden z řidičů, který v koloně uvízl, totiž podle deníku Náš region podal trestní oznámení na řidiče kamionů, kteří na dálnici nesmyslně zablokovali průjezd dalším vozidlům.

Podivné počínání řidičů kamionů zaznamenaly i kamery Ředitelství silnic a dálnic, které záběry později zveřejnilo na sociálních sítích. Je z nich dobře patrné, že se asi dvě desítky kamionů seřadily do tří řad v místě, kde jsou jen dva dálniční pruhy. Zcela tím zablokovaly průjezd dalším vozidlům, včetně policejních aut, sanitek či vozů, které měly z dálnice odklízet sníh.

Na záběrech ŘSD je vidět, jak se blokádou snaží projet jedno z aut údržby dálnice doprovázené policejním autem. A také, jak obtížné to bylo. Když se konečně vozy dostanou skrz, kamiony se znovu šikují do tří řad a mezera se za nimi uzavírá.

Ředitel ŘSD Jan Kroupa označil chování řidičů kamionů za nebezpečné. "Můžeme potvrdit, že ten kolaps na D1 vznikl za velmi podezřelých okolností. Nákladní vozidla uzavírala bezpečnostní uličky, které jindy zůstávají volné k průjezdu záchranky a policie. Došlo to tak daleko, že policie musela doprovázet i sypače. Vše je zachyceno na videu. Takže je tam skutečně hodně zvláštních okolností," uvedl ředitel pro deník Náš region.

Padlo trestní oznámení

Server uvádí, že v souvislosti s incidentem jeden z řidičů, který s nákladními vozy uvízl v koloně, podal na řidiče kamionů oznámení kvůli podezření z trestného činu obecné ohrožení. Součástí oznámení má být i domněnka, že řidiči kamionů byli organizovaní a že celá akce byla připravená tak, aby uškodila ŘSD a ministerstvu dopravy.

Případ by podle deníku mělo dozorovat Obvodní státní zastupitelství pro Prahu 6. Tamní státní zástupce Richard Petrásek to však pro Aktuálně.cz vyvrátil. "Takovéto trestní oznámení tady neevidujeme. Podle mých informací by mělo být evidováno na Obvodním státním zastupitelstvím pro Prahu 4," uvedl. Na státním zastupitelství pro Prahu 4 už však ve čtvrtek odpoledne nikdo telefon nezvedal.

Neohleduplnost řidičů kamionů kritizoval ve čtvrtek pro Aktuálně.cz i ministr dopravy Dan Ťok. "Chování některých řidičů kamionů, které máme na záznamech, bylo někdy skutečně neuvěřitelné. Bez zjevného důvodu zastavili v nezúženém dvojpruhu i tři vedle sebe. Večer už bylo možné provádět údržbu pouze za asistence policie, která jim uvolňovala cestu, a to ještě v protisměru. Od večerních hodin byla dálnice pro sypače už zcela neprůjezdná," vysvětlil, co vše odklízení sněhu komplikovalo.

Ťoka ve čtvrtek za podcenění situace kritizovali poslanci během interpelací. Detailně chtějí o problému debatovat v pátek.