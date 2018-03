Mýto bylo předražené až o miliardu ročně, říká Ťok. Nesmysl, brání se Kapsch

před 13 minutami

Něco v tom prostě nesedí, říká ministr dopravy. Nedivil by se, kdyby se na dosavadní fungování mýtného systému znovu podívala policie.

Praha - Elektronické mýto vyneslo za 11 let svého fungování 87,9 miliardy korun, tedy v průměru osm miliard ročně. Náklady z toho spolykaly loni 1,5 miliardy korun, roky předtím se ale pohybovaly i kolem dvou miliard. Podle ministra dopravy Dana Ťoka (za ANO) se nyní při soutěži na další provozování mýta ukazuje, že zakázka mohla být předražena až o miliardu ročně.

K tomuto závěru ho vedou výrazné rozdíly v cenách za dosavadní provoz mýta a nabídkách, které předložili čtyři uchazeči o výběr silničního poplatku po roce 2019.

"Něco v tom prostě nesedí. A to je podle mě to, že tu někdo umožňoval provozování mýta za velmi, velmi luxusních podmínek," říká ministr v rozhovoru pro týdeník Ekonom. A dodává, že by se nedivil, kdyby se na dosavadní fungování mýtného systému znovu podívala policie.

Ťok v březnu otevřel obálky s předběžnými nabídkami v ostře sledované státní zakázce na další dekádu v ceně až 29 miliard korun. Do výběrového řízení se hlásí dosavadní provozovatel Kapsch, slovenský výběrčí SkyToll, maďarský National Toll Payment Services a německá firma T-Systems.

Ministr se až dosud se bránil říci, kdo jakou cenu nabídl. Uvedl jen, že tři nabídky jsou na třetině až polovině očekávané sumy 29 miliard korun, jedna byla naopak výrazně nad ní.

Nyní ale na dotaz Ekonomu, zda konkurenti Kapsche nemohou jít výrazně pod cenu, aby se dostali k lukrativnímu byznysu, ministr potvrzuje, že mezi nízkými nabídkami je i Kapsch. "Jak je tedy možné, že jednu z těch nižších cen podal i stávající provozovatel mýta? A to ještě uspořádá tiskovku, že ceny mohly být ještě nižší," říká ministr.

A vypočítává, že pokud dosavadní provoz stál přes dvě miliardy ročně a po roce 2019 může mýto fungovat za méně než polovinu, tak zakázka mohla být předražená až o miliardu ročně. "Mně to tak vychází," říká Ťok.

Provozovatel mýta Kapsch se proti výrokům ministra dopravy ohradil. "Jde o naprostý nesmysl svědčící o neznalosti vlastního mýtného systému a všech souvislostí. Toto prohlášení by mohlo zaznít, pokud by ministerstvo v tendru soutěžilo provozovatele současného systému se stejnými podmínkami jako v roce 2006. Stát si tehdy v soutěži nějak nastavil technické podmínky provozování systému a těmi se Kapsch musel řídit nejen prvních deset let, ale i v rámci dodatky prodlouženého provozu od ledna 2017," říká mediální zástupce Kapsche David Šimoník.

Podle Kapsche jsou v novém tendru výrazně měkčí podmínky provozu, což sráží cenu. Prý už v roce 2015 firma ministra na možné snížení nákladů upozorňovala. "Ministr dnes říká, že o dalších takových úsporách nevěděl a asi čekal, až mu je Kapsch jako soukromá firma poradí. Jenže ministerstvo zná už roky detailně všechny položky provozování i veškeré technické detaily systému," dodává Šimoník.

Každopádně se snad konečně blíží do finále jeden z největších tendrů, který stát dlouho nedokázal připravit a proto se musela prodlužovat správa mýta pod Kapschem.

Ťokovi úředníci procházejí nabídky a buď si nějakou přímo vyberou, nebo budou dále vyjednávat s uchazeči. V roce 2019 by se měl spustit zkušební provoz nového systému a na Nový rok 2020 pak provoz ostrý .

Okolo soutěže je však stále mnoho nejasností. Už nyní je zřejmé, že ač stát oficiálně poptává jakoukoliv technologii mýta, po plánovaném rozšíření výběru na dalších 900 kilometrů silnic tendr zvýhodňuje satelitní technologii před současnou mikrovlnou s železnými branami nad dálnicemi.

Podle Ťoka rozšíření o tolik kilometrů ale smysl má. "Bude to významný příspěvek do rozpočtu. Také to pomůže lidem ve spoustě obcí. Když tam dáte mýto, přestane tam jezdit jeden kamion za druhým."

Kritici ale poukazují, že i v původní studii pro ministerstvo poradenská firma Deloitte doporučila rozšíření jen o 474 kilometrů. Rozsáhlejší ministerský záměr svorně kritizují kraje, obce, průmyslníci, odboráři i dopravci.

Ministr už jim vyšel vstříc a prohlásil, že na některých úsecích oficiálně zpoplatněných silnic by nakonec mohlo být mýto nulové. Což je podle Kapsche další důkaz špatně připraveného tendru.

"Padlo politické rozhodnutí rozšířit mýto do regionů proto, aby dostala šanci jiná technologie, než má mýtný systém v majetku státu, který se od 1. ledna 2020 vypne. A když v "technologicky neutrálním" tendru ministerstvo dostane čtyři satelitní nabídky a dojde k politicky vítané ale nehospodárné změně mýtného systému, rozhodne se na "jedničkách" mýto nevybírat," říká Šimoník. Podle něj to dosvědčuje, že tato podmínka v tendru byla zbytečná a účelová.

