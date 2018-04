Myslivci mohou začít žádat o náhradu za antiparazitika

před 1 hodinou

Stát zakázal na konci ledna využívání těchto léčiv, protože je ve volné přírodě žerou divoká prasata, jejichž maso se následně nesmí konzumovat. Snažil se tak podpořit lov divokých prasat kvůli snížení rizika šíření afrického moru prasat.

Praha - Myslivci mohou od úterý začít žádat o náhradu za nevyužité léky proti parazitům u spárkaté zvěře. Budou na to mít šest týdnů, stát odhaduje náklady na 1,5 milionu korun, řekl dnes zástupce mluvčího Státní veterinární správy (SVS) Petr Majer.

Stát zakázal na konci ledna využívání těchto léčiv, protože je ve volné přírodě žerou divoká prasata, jejichž maso se následně nesmí konzumovat. Snažil se tak podpořit lov divokých prasat kvůli snížení rizika šíření afrického moru prasat.

Myslivcům, kteří by léky použili, hrozila pokuta 100 000 korun, u podnikající nebo právnické osoby mohla činit až dva miliony Kč. Nyní veterináři opatření odvolali.

"Požadavek zákazu antiparazitární léčby vznesla v polovině ledna Českomoravská myslivecká jednota. Uživatelé honiteb, kteří měli již zakoupená pro letošní rok antiparazitika a nemohli je z důvodu uvedeného nařízení v průběhu února použít, mohou nyní žádat o náhradu vynaložených nákladů ministerstvo zemědělství," řekl Majer.

Podle něj budou muset myslivci doložit potvrzení od krajských veterinářů a daňový doklad na nákup léčiv. "Nárok lze pochopitelně uplatnit pouze u přípravků zakoupených před vyhlášením předmětných mimořádných veterinárních opatření," dodal.

Nynější odvolání zákazu by již lov ovlivnit nemělo, touto dobou se již zvířatům nepodávají. Toto opatření bylo jenom jedním z mnoha, kterými se stát snaží motivovat myslivce k větším odstřelům divočáků.

V zamořené oblasti platí zákaz konzumace masa ulovených divokých prasat. Zastřelené kusy proto míří do kafilerií. Lovci v oblasti dostávají jako kompenzaci vyšší takzvané zástřelné. U dospělého kusu činí 8000 korun. U divočáků pod 50 kilogramů je to 4000 korun. Odměna za nalezení uhynulého kusu je 5000 korun.

Ministr zemědělství v demisi Jiří Milek (za ANO) v polovině března řekl, že úřad plánuje zavést zástřelné po celé republice, za jedno odlovené divoké prase by lovec měl dostat 2000 korun.

Úřad proto podle něj tehdy poslal do meziresortního připomínkového řízení návrh, aby se rozpočet úřadu zvýšil pro letošní rok o 995 milionů korun. Na jednání vlády by měl jít v dubnu, odhadl tehdy Milek, platit by pak následně začal až po vyhlášení veterináři.

V Česku se africký mor prasat, který není nebezpečný pro člověka, objevil poprvé loni v červnu na okraji Zlína. Ve vysoce rizikové oblasti vytýčené v okolí krajského města dosud veterináři potvrdili africký mor prasat u více než 200 uhynulých, ulovených nebo odchycených divokých prasat. Do chovů se zatím nákaza nerozšířila. Kdyby se to stalo, veterináři by je museli nechat vybít.

Od února, kdy se zamořená oblast na Zlínsku zmenšila, mají veterináři informace o 44 nalezených uhynulých divočácích ve Zlínském kraji, nemoc byla potvrzena u dvou kusů v katastrálních územích Kostelec u Zlína a Lípa nad Dřevnicí ve vysoce rizikové oblasti.

Ve stejném období lovci v zamořené oblasti odlovili celkem 334 divočáků. Vyšetření na mor prokázalo onemocnění pouze u jednoho kusu odloveného v katastrálním území Lužkovice uvnitř ohradníků.