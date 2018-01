Stát zakázal používání antiparazitik, chce podpořit lov divočáků

před 5 hodinami

Praha - Veterináři ode dneška zakázali v celé ČR myslivcům podávání léků pro spárkatou zvěř na parazity, což se běžně v této části roku dělá. Léčiva ve volné přírodě totiž žerou divoká prasata, jejichž maso se následně kvůli tomu nesmí konzumovat.

Stát tak chce podpořit lov divokých prasat kvůli snížení rizika šíření afrického moru prasat. Myslivci by je jinak nelovili. Myslivcům, kteří by antiparazitární přípravek použili, hrozí pokuta 100 000 korun, u podnikající nebo právnické osoby až dva miliony. Podle odborníka Miloše Ježka z Českomoravské myslivecké jednoty myslivci opatření vítají, přišlo ale pozdě.

Ministerstvo zemědělství i Státní veterinární správa (SVS) považují za klíčové maximální zintenzivnění lovu černé zvěře na celém území ČR, řekl ČTK Petr Majer ze SVS. "Riziko požití antiparazitik černou zvěří a s tím spojené ukládání reziduí léčivých látek ve zvěřině by na dobu až několika týdnů nejen znemožnilo její konzumaci a prodej, ale pravděpodobně také zastavilo v této lokalitě na uvedenou dobu lov divokých prasat, což není v současnosti ve veřejném zájmu," dodal.

V místech, kde už byl použit antiparazitární přípravek pro spárkatou zvěř, se nesmí po dobu ochranné lhůty používat zvěřinu ke konzumaci lidmi, pokud nebyla laboratorně vyšetřená s negativním výsledkem na cizorodé látky.

Podle Ježka přišel zákaz pozdě, některé myslivecké spolky si již preparáty nakoupily. Budou se tak podle něj snažit získat kompenzace od státu. Spárkatá zvěř, tedy jeleni, mufloni, daňci, srnky a podobně, je podle něj v dobré kondici, populaci tak nepřítomnost léčiv neublíží. Divočáci se podle něj nyní loví poměrně snadno, protože jim dochází přirozená potrava a více se při jejím hledání pohybují.

Ministr zemědělství Jiří Milek (za ANO) minulý týden uvedl, že by Evropa kvůli africkému moru prasat měla prudce snížit stavy divočáků. V České republice by podle něj měly klesnout až o 90 procent. Stát také zvýšil odměnu za zastřelení divočáka v oblasti ohniska nákazy na Zlínsku až na 8000 korun za kus nad 50 kilogramů hmotnosti.

Nákaza moru prasat, která není nebezpečná pro člověka, se v Česku zatím objevila v okolí Zlína. Ve zlínském okrese veterináři zatím potvrdili nemoc u více než 200 uhynulých, ulovených nebo odchycených divokých prasat. Do chovů domácích prasat se zatím nákaza nerozšířila. Pokud by se tak stalo, musel by se chov vybít.