Každý lovec dostane dva tisíce za divočáka, plánuje Milek. Potřebuje na to další miliardu

před 54 minutami

V zamořené zlínské oblasti platí zákaz konzumace masa ulovených divočáků. Zastřelené kusy musejí zamířit do kafilérie. Lovci v oblasti však jako kompenzaci dostávají už nyní vyšší zástřelné.

Praha - Ministerstvo zemědělství plánuje zavést tzv. zástřelné po celé republice, za jedno odlovené divoké prase by lovec měl dostat 2000 korun. Dnes to řekl ministr zemědělství v demisi Jiří Milek (za ANO). Úřad proto podle něj poslal do meziresortního připomínkového řízení návrh, aby se rozpočet úřadu zvýšil pro letošní rok o 995 milionů korun.

Návrh by měl jít na jednání vlády v dubnu. Platit by pak následně začal až po vyhlášení veterináři. Ministr tak chce redukovat populaci přemnožených divokých prasat, která mohou přenášet africký mor prasat. Už v současnosti se vyplácí nálezné za uhynulé prase v hodnotě 2000 korun.

Podle odhadu ministerstva se po zavedení tzv. zástřelného v republice zastřelí na 342 000 prasat. "Při navrhované výši zástřelného by náklady dosáhly 684 milionů korun. Dalších téměř 100 milionů korun se vyplatí myslivcům na zástřelném v zamořené oblasti a zóně intenzivního odlovu," sdělil dnes úřad.

Laboratorní rozbory na přítomnost viru by poté stály kolem 135 milionů korun, stát plánuje přijmout 40 lidí na jejich zpracování.

Milek ČTK řekl, že likvidace divočáků je důležitá nejenom kvůli snížení rizika přenosu nemoci, ale také kvůli zamezení miliardových škod, které zvěř každoročně páchá na zemědělských plodinách.

Ministr již dříve prohlásil, že pro zvládnutí choroby by bylo vhodné snížit populaci divokých prasat až o 90 procent. "Za neméně důležitá ale považuji i opatření přijatá v ohnisku nákazy na Zlínsku. I nadále tak zůstanou v provozu elektrické a pachové ohradníky, ve vyznačených zónách se bude vyplácet vyšší zástřelné a nálezné. Budeme také dále koordinovat postup se zástupci Zlínského kraje a místními myslivci, zemědělci a chovateli," dodal nyní Milek.

"S návrhem naprosto souhlasím, vzhledem k tomu, že se zhroutil trh se zvěřinou, je to adekvátní kompenzace pro myslivce. Nicméně bych doporučil podmínit jej minimálním počtem ulovených samic, aby byl efekt co největší," řekl ČTK odborník Miloš Ježek z Českomoravské myslivecké jednoty. Ježek už dříve uvedl, že by k redukci populace divočáků bylo třeba ročně lovit přes 250.000 kusů. Loni se v ČR, podle povinně posílaných vzorků veterinářům, odlovilo přes 217.300 divokých prasat.

Jednatelka jednoty Martina Novotná neočekává, že by nyní myslivci přestali lovit, aby počkali, až začne novinka platit. Také se podle ní radikálně nezvýší počet lovců, které by peníze do lesů a polí vylákaly.

V Česku se nákaza, která není nebezpečná pro člověka, objevila poprvé loni v červnu na okraji Zlína. Ve vysoce rizikové oblasti vytyčené v okolí krajského města dosud veterináři potvrdili africký mor prasat u 219 uhynulých, ulovených nebo odchycených divokých prasat. Do chovů se zatím nákaza nerozšířila. Kdyby se tak stalo, musely by se nechat vybít.

V zamořené zlínské oblasti platí zákaz konzumace masa ulovených divočáků. Zastřelené kusy musejí zamířit do kafilérie. Lovci v oblasti však jako kompenzaci dostávají už nyní vyšší zástřelné.

U dospělého kusu činí 8000 korun, u divočáků pod 50 kilogramů je to 4000 korun. Odměna za nalezení uhynulého kusu je zde 5000 korun. U nynějšího plánovaného plošného zvýšení se zatím rozdíly mezi dospělými jedinci a mladými divočáky neplánují.

Veterináři začali na začátku března po vzoru Německa vylepovat po celé České republice stovky plakátů na silničních odpočívadlech a u velkoskladů. Informují o riziku šíření afrického moru prasat člověkem. Do Zlínského kraje se nákaza nejspíš rozšířila zásahem člověka.