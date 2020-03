Víkendové mrazy poškodily ovocnou úrodu. Ohrozily hlavně meruňky, bude jich málo

Víkendové mrazy, kdy teplota klesla i pod minus deset stupňů, významně ovlivní sklizeň meruněk. Stromy už byly hodně rozkvetlé. Mrazy budou mít dopad i na ostatní druhy ovoce, nejméně zřejmě na jablka. Sdělili to předseda Unie ovocnářů jižních a západních Čech Petr Leber a ředitel firmy Zemcheba z Chelčic na Strakonicku Jaroslav Muška.

Jasnější situace, jak mrazy ovlivní pěstování ovoce v jižních Čechách, bude příští dny. "Meruňky už začínaly kvést, tam asi nic nebude. U nás ve Lhenicích bylo dnes dvanáct pod nulou. U ostatních druhů ovoce, které byly hodně narašené, může nastat poškození, kdo ví, jestli to vůbec pokvete. Mám obavu, že to zasáhne všechny druhy ovoce, stupeň narašení byl dost velký. Nejméně narašená byla jablka, ale nějaké poškození tam bude, generativní orgány byly vytvořené, v pupenech už to bylo připravené," řekl Leber.

Už nyní ale podle sadařů lze říct, že meruněk bude letos málo. Sice teprve začalo astronomické jaro, nicméně přišly dvě mrazivé noci a ještě dvě s vyššími mrazy se očekávají. Například na Znojemsku mluví sadaři o katastrofě, na Břeclavsku o dopadech na ranější odrůdy. Problémem je, že mrazy jsou nyní vysoké a trvají a budou trvat celou noc. Teplé počasí minulého týdne přitom uspíšilo vykvétání meruněk.

"V noci to u nás vypadalo jak v římském ležení. Pálili jsme sadařské svíce, pořezané dřevo i nevhodnou siláž. Jak moc to pomohlo, nevím, ale už nemáme co pálit a mrazy ještě přijdou. Ale už nic kupovat nebudeme, je to tak drahé, že už se to ani nevyplatí. Bude to katastrofa," řekl ředitel Pomony Těšetice ze Znojemska Ivo Pokorný. O přesném poškození však bude mít představu až v úterý, nicméně se očekává, že i další dvě noci mají na Znojemsku padat teploty k minus čtyřem stupňům.

O něco lépe na tom bude firma Meruňky Velké Pavlovice na Břeclavsku. "Jsou na kopci, bývají proti nám o týden opoždění," řekl Pokorný. Což potvrdil i majitel Jan Krejčiřík. Zatímco rané odrůdy začaly vykvétat, pozdější jen z části a poškození by nemuselo být tak velké. "Jsme připraveni na pálení v sadech z úterý na středu, kdy má být až minus pět. Dnes v noci jsme měli v 1:00 minus dva, k ránu ještě teplota o stupeň klesla," řekl Krejčiřík. Sadař má připravené v sadu koše se dřevem a chystá se pálit, aby budoucí úrodu ochránil. "Jaký bude dopad, teprve uvidíme," řekl Krejčiřík.

Muška z Unie sadařů míní, že na rozdíl od meruněk a dalších peckovin se mrazy tolik nedotknou jabloní. Zatím nelze určit, o kolik procent produkce ovoce klesne. Nebezpečí je podle něj ale velké. "Bylo to brzy narašené, kvůli teplu, které bylo před tím. Je jasné, že u meruněk to bude průšvih. Jaro se brzy otevřelo, už to bylo dost napučené. Záleží, kolik takových (mrazivých) dní bude," řekl Muška.

Unie ovocnářů jižních a západních Čech sdružuje 50 pěstitelů. Její členové obhospodařují téměř 1000 hektarů ovocných sadů a deset hektarů ovocných školek v jižních a západních Čechách. Pěstují převážně jabloně, dále třešně, višně, rybízy, slivoně, hrušně a jahody. Členové unie mají skladovou kapacitou na 15 000 tun ovoce. Zemcheba pěstuje kolem Chelčic a Lhenic ovoce na téměř 235 hektarech. Nejvíce, na 88,3 hektaru jablka, ročně jich sklidí kolem 3000 tun.

