Čtvrtina z nás nepřežije, varují minipivovary. Nejsmutnější bude nucené vylévání piva

Čepované pivo teď v Česku s výjimkou výdejních okének prakticky neexistuje a pro všechny pivovarníky je situace podobně složitá. Není totiž mnoho možností, jak zlatavý mok, který se jim kupí ve sklepech, k zákazníkům dostat. Tak popisuje nelehké období kvůli zavřeným restauracím Viktor Kučera - provozní minipivovaru Troll nedaleko Ostravy.

Tuzemské pivovary, především ty malé, se stejně jako řada dalších odvětví potýkají s výrazným poklesem tržeb po vyhlášení nouzovému stavu 12. března, kvůli kterému musely dočasně přerušit provoz.

Například pivovar Budějovický Budvar kvůli koronaviru úplně zastavil linku na stáčení piva do sudů. V březnu mu klesly prodeje meziročně o osm procent, naopak prodeje v obchodech stouply o dvě procenta. V dubnu čeká podnik pokles prodejů o pět až 15 procent. Doma je nyní asi desetina z 670 zaměstnanců, hlavně ti, kteří pracují v restauracích nebo u linky na sudy. Plošné propouštění však pivovar podle generálního ředitele Budvaru Petra Dvořáka nechystá.

Velké pivovary se však nejspíše dokáží s krizí postupně popasoval, jiný segment trhu je na tom ale o poznání hůře. Prezident Českomoravského svazu minipivovarů (ČMSM) Jan Šuráň predikuje, že čtvrtina ze zhruba 500 minipivovarů tuto krizi neustojí, budou muset zavřít nebo je jejich majitelé prodají.

"Mysleli jsme si, že přes léto budeme mít značnou část příjmů z různých festivalů a dalších větších událostí. Zkrátka ale nevěřím, že takovéhle akce vláda už v létě povolí," říká pro on-line deník Aktuálně.cz Kučera. Vláda v pondělí prodloužila stav nouze do 12. dubna a už dříve se nechala slyšet, že hromadné akce budou opět povoleny jako jedny z posledních. Kdy konkrétně, je zatím ve hvězdách.

Že léto pro výrobce piva tradičně představuje žně, zdůrazňuje i majitel minipovavaru Agent v Orlických horách Martin Nauš. "Za tři letní měsíce se prodá zhruba stejný objem piva jako za zbývající část roku. Pivovarníci tedy logicky začali na jaře vařit naplno, aby měli na léto zásoby," popisuje Nauš s tím, že řada pivovarů má už teď plné sklepy a bude mít problém chmelový výrobek prodat.

Nauš si svůj podnik otevřel loni na podzim a jak sám říká, skutečně to pro něj znamenalo splněný sen. Tržby šly každý měsíc nahoru, dokud nepřišel březen a tíživá situace spojená s pandemií koronaviru, která českou ekonomiku na neurčito uspala.

Naušův podnik současně funguje jako prodejna a přes den se tam tak naštěstí mihnou aspoň nějací zákazníci. "Zase je to ale komplikované tím, že pivovar leží úplně na polských hranicích, takže nejsme na žádné frekventované cestě. Lidí jezdí méně, ale aspoň dělají větší nákupy - nekoupí dvě tři lahve, ale třeba deset dvacet," shrnuje klady a zápory Nauš.

Pivo s sebou nebo dovážka domů

Na dobrou geografickou polohu naopak i v této nelehké době spoléhá pivovar Prokopák v Praze, který se letos v únoru otevřel v Prokopském údolí a v rámci něhož funguje i restaurace. "Máme štěstí, protože náš pivovar je umístěn na křižovatce v Prokopském údolí a mnoho lidí, kteří teď třeba pracují z domova, se do údolí chodí procházet, pivovar navštíví a koupí si aspoň nápoje," popisuje Tomáš Josefovič, spolumajitel podniku.

Díky tomu, že se v Prokopáku lidé zastaví aspoň pro pivo, registruje Josefovič zatím pokles tržeb "jen" o zhruba 40 procent, což jsou ztráty za zavřenou restauraci. Pivovar nápoje prodává v kelímcích s sebou skrze výdejní okénko. Ke stejnému systému přistoupila celá řada pivovarů, některé zavedly také rozvážky lahvového piva.

Například benešovský Pivovar Ferdinand nebo minipivovar Z-Stage ve Velké Bystřici, jenž dodává pivo po Prostějově, Olomouci a blízkém okolí. "Těžko teď soudit, jak se to uchytí. S rozvážkou jsme začali teprve minulý týden, takže než se to dostane do podvědomí…," komentuje to majitel velkobystrického podniku František Zelinka a nad otázkou, zda uvažuje o snížení nákladů tím, že by propustil nějakého zaměstnance, se jen pousměje. Pivovar provozuje sám a nikoho dalšího nezaměstnává. To je ostatně případ i mnoha dalších minipivovarů.

"Není to na žádné vyskakování, ale třeba se tím probijeme," dodává k obtížné situaci Zelinka s tím, že on si aspoň vyrobil veškerou technologii sám a nemusel si na ni na rozdíl od většiny kolegů pivovarníků brát půjčku. Od státu prý žádnou výraznou pomoc nečeká.

Ministerstvo financí se zatím podnikatelům rozhodlo ulevit třeba pozastavením elektronické evidence tržeb po dobu nouzového stavu a následujících tří měsíců, odložilo také zálohy na zdravotní a sociální pojištění na půl roku. Po dobu trvání opatření chce také osobám samostatně výdělečně činným (OSVČ), které jsou nařízeními vlády postižené, vyplácet 15 tisíc korun měsíčně.

Zákazníci v panice

Podle Šuráně klesají zisky minipivovarů už od začátku března, ještě před vyhlášením zákazu restauračního prodeje. Už tehdy podle něj mnozí zákazníci začínali být v panice, prodeje se propadly na 30 procent běžného stavu a některé minipivovary se dostaly do červených čísel.

Právě minipivovary přitom v Česku v posledních letech zažívají velký boom, těší se oblibě a ještě v lednu předseda ČMSM odhadoval, že letos jich přibude kolem dvaceti až třiceti. Teď ale doufá, že některé z těch současných vůbec přežijí. "Nějaký měsíc to ty lidi vydrží, ale když to bude trvat déle než šest neděl, dva měsíce, půjde jich do kytek celá řada, stejně jako restaurací," obává se Šuráň.

Také podle Nauše nebude situace dál únosná, pokud by trvala další dva nebo tři měsíce. "Pivo se zkazí a bude se muset vylít, což je pro většinu pivovarníků problém nejenom finanční, ale i citový. Vylívat pivo by bylo asi to nejsmutnější, co by se mi mohlo stát," říká otevřeně zakladatel minipivovaru Agent s tím, že zatím se provoz daří držet z peněžních rezerv.

Podobně jako Zelinka zatím podnik spravuje sám, od prvního dubna ale najímá vůbec prvního zaměstnance. Už s ním byl napevno domluvený, takže ho přijme, byť se minipivovar zrovna nachází v tak ekonomicky nejistém stavu.

Minipivovar pouze ve dvou lidech funguje například také ve Zbraslavi. Vít Spáčil tu od roku 2017 se svým bratrem provozuje podnik jménem Kail, který žije z dodávek piva do restaurací. "Místo toho, abychom se konečně vyšplhali do plusu, se dostaneme zase do dalšího minusu," říká Spáčil. Už dvě akce, na které měli dodat pivo, byly zrušené, a činnost pivovaru je teď ztrátová.

Výdejní okénko ani rozvážky domů nezavedli. Přesto je Spáčil přesvědčený, že krizi přežijí.

Pivovarům se snaží pomoci také akce Zachraň pivo, za kterou stojí rodinný pivovar Kytín. Lidé si mohou na internetových stránkách projektu objednat pivo z celkem 169 českých minipivovarů. Iniciativa začala fungovat teprve minulou středu a od té doby už její zakladatelé zaznamenali kolem tisícovky objednávek.

"Víme, že tahle situace může být pro minipivovary likvidační. Otevřít si takový podnik přitom vyžaduje velkou počáteční investici do technologií," uvádí spoluzakladatelka iniciativy Zachraň pivo Tereza Štencarová, co ji ponouklo k tomu, aby drobným provozovatelům pomohla. I ona navíc připomíná, že uvařené pivo, které podniky navařují dopředu, vydrží jen pár týdnů. Zachraň pivo se tak snaží předejít tomu, aby sudy plné oblíbeného českého nápoje přišly vniveč.