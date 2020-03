Podnikatelé uzavřených provozů dostanou odklad nájemného až o šest měsíců

Podnikatelé, kteří museli kvůli nařízení vlády uzavřít provoz, budou moci požádat o odklad nájemného až o šest měsíců, tedy do září. Dlužné nájemné budou následně moci splácet v dalším období, a to až dva roky. Po jednání vlády to řekl vicepremiér a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (za ANO).

Návrh opatření bude připravovat Havlíček spolu s ministryní spravedlnosti Marií Benešovou (za ANO). V následujících dnech či maximálně týdnech opatření v konečném znění předložení ke schválení vládě. O záměru připravit tuto úlevu podnikatelům informoval Havlíček dnes odpoledne na svém twitteru. Vzorem pro opatření má být podle Havlíčka německý model, který toto umožňuje. Firmy v Německu musejí prokázat, že se kvůli koronaviru dostaly do neschopnosti splácet nájemné a mohou požádat o jeho odložení na tři plus tři měsíce, vysvětlil Havlíček. Odložení nájemného je jedním z opatření, po kterém volá mnoho zástupců podnikatelů a firem. Někteří však navrhovali zrušení nájmu po dobu nouzového stavu. Podniky také žádaly o odpuštění nájemného v prostorách patřících státu nebo jiným veřejným institucím. Například rada hlavního města schválila odložení splátek nájemného po dobu karantény, nájemcům nebude účtovat úroky z prodlení za případné zpožděné platby, ani nebude z tohoto důvodu přistupovat k výpovědím smluv. Praha také nebude zvyšovat nájemné v komerčních prostorách, které letos plánovala zvednout o 2,8 procenta.