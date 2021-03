Laboratoře hlásí po zájmu firem vyčerpané kapacity. Testujte se sami, apeluje Blatný

Firmám v Česku přibyla starost navíc. Během několika dní musí otestovat všechny své pracovníky na covid. Nařízení, o němž v pondělí rozhodla vláda, dolehlo i na státní a soukromé laboratoře, kam mohou podniky své lidi posílat na antigenní testy. Odběrová místa hovoří o enormním zájmu. Ministr zdravotnictví Jan Blatný (ANO) apeluje na firmy, ať využívají hlavně samotestování či závodní lékaře.

"Kapacitně jsme úplně vyčerpaní," popisuje asistentka jednatele zlínské společnosti Vaše laboratoře Hana Traxlerová, jakému náporu v posledních dnech zařízení čelí.

Firmy u laboratoře poptávají testování zaměstnanců, ta je už ale musí odmítat. "Laboratoř je jenom jedna, zatímco firem jsou stovky," řekla pro on-line deník Aktuálně.cz Traxlerová. Podle ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka (za ANO) se povinné testování týká odhadem 10 000 podniků a 2,1 milionu pracovníků.

Firmy, které mají více než 250 zaměstnanců, s ním začaly ve středu a o výsledku všech pracovníků - s výjimkou těch, kteří pracují z domova - musí mít jasno do 12. března. Podniky s 50 až 249 zaměstnanci pak testují od pátku, termín mají posunutý do 15. března.

"Je pravda, že tento týden jsme o antigenní testy zaznamenali enormní zájem," potvrzuje Eva Milerová, mluvčí plzeňské nemocnice Privamed. Podobná vyjádření zaznívají i od dalších soukromých i státních laboratoří v největších městech Česka.

Podle Milerové v tuto chvíli nejsou kapacity ani na to, aby jejich pracovníci jezdili odebírat vzorky přímo do firem. Nemocnice navíc v těchto dnech potřebovala rovněž navýšit kapacity očkování.

Firmy chtějí poradit s dodavatelem

Na přetížení odběrových míst v pátek poukázal i ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO). Stávající síť podle něj není možné rozšířit, protože místa jsou často postavena na spolupráci armády a zdravotníků v nemocnicích, které se navíc zapojily do očkování. Firmy proto vyzval, aby využívaly hlavně samotestování nebo závodních lékařů.

"Je cílem, aby lékař přišel do firmy, nikoli aby se posílali zaměstnanci do odběrových center, která jsou k dispozici pro veřejnost," zdůraznil Blatný. Resort zdravotnictví průběžně uděluje výjimky dodavatelům samotestů, od nichž podniky mohou testy nakupovat. Ministerstvo seznam postupně doplňuje, aktuálně čítá kolem 70 firem.

Simona Součková, mluvčí Spadia Lab, která jako další z řady soukromých laboratoří poskytuje testování na koronavirus, popisuje, že některé firmy dokonce prosí o radu při výběru dodavatele. Ptají se, jaké samotestovací sady jsou z hlediska způsobu odběru a ceny nejvhodnější.

"My ale nejsme dodavatelé, takže je s těmito dotazy odkazujeme na vládní představitele," uvedla Součková. Spadia Lab provozuje pobočky v několika městech včetně Prahy, Brna a Ostravy.

Podniky do těchto poboček volají nejenom kvůli radě, ale zajímají se hlavně o volné kapacity odběrových míst. "Volaly nám firmy, že chtějí otestovat třeba 400 lidí, ale to opravdu nejde, my na to nemáme kapacity, nemůžeme uvolnit laborantku nebo odběrovou sestru," řekla Součková s tím, že testování teď Spadia Lab poskytuje pouze těm společnostem, které si tu v minulosti nechaly udělat PCR testy.

Desítky telefonátů denně

Enormní zájem velkých i menších podniků zaznamenávají například i v laboratořích skupiny Agel. Podle mluvčí Radky Miloševské se na ně obracejí zaměstnavatelé z nejrůznějších odvětví.

"Naše obchodní oddělení nyní vyřizuje denně desítky telefonátů s poptávkou podniků z celého Česka, které preferují, aby jim testování zaměstnanců zajistili profesionální zdravotníci. Jedná se o firmy ze všech možných oblastí - od průmyslových podniků přes školy a vědecká pracoviště až po úřady," uvedl předseda představenstva Laboratoří Agel Tomáš Gucký.

Také ředitelka společnosti synlab czech a synlab slovakia Kateřina Bílly Danyšová hovoří o mnohonásobně vyšší poptávce v porování s minulým týdnem. Synlab má celkem třináct odběrových pracovišť, nyní se na ně kvůli otestování obrací desítky firem denně. "Odběry vzorků pro vyšetření metodou PCR i antigenními testy jsou oblastí, kde se již začínáme pohybovat na hranici našich možností, a to zejména tehdy, pokud jsou požadovány odběry v terénu mimo naše odběrová pracoviště," popsala Danyšová.

Poptávku evidují i ve fakultních nemocnicích, například v té olomoucké nebo brněnské. "Zájem firem jsme zaznamenali, bohužel už ale nemáme jak kapacity testování navýšit. Zvýšili jsme je naposledy minulý týden, kdy zájem o antigenní testování vzrostl dvojnásobně. Momentálně testujeme 320 lidí denně antigenními testy a 160 lidí PCR testy," vysvětlila mluvčí Fakultní nemocnice u svaté Anny v Brně Dana Lipovská.

Zájem, kterému je odběrové místo ještě schopno vyhovět, eviduje Zdravotní ústav v Ostravě. Podle jeho mluvčí Michala Pistolase zatím pracovníci vše stíhají.

