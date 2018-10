V USA padl rekordní jackpot světa: výherce se může těšit na neuvěřitelných 36 miliard

Šance na výhru byla jedna ku 302 milionům, výherce z Jižní Karolíny si odnese 1,6 miliardy dolarů, tedy v přepočtu přes 36 miliard korun.

Columbia - V Americe se objevil nový dolarový miliardář. Tentokrát se však nejedná o majitele úspěšně rozjetého technologického start-upu. Místo toho stačilo šťastlivci vsadit čísla 28, 70, 5, 62, 65 a speciální číslo 5. V loterii Mega Millions tak v noci na středu vyhrál nejvyšší částku v dějinách loterií ve světě: 1,6 miliardy dolarů (přes 36 miliard korun).

Zkrátka nepřijde ani stát. Pokud by si vítěz nechal vyplatit celou částku najednou, dostal by po zdanění "pouhých" 913 milionů dolarů (20,6 miliardy korun). Případně si může výplatu rozložit na následujících 29 let. To vše za tiket, který stál dva dolary. Nedá se však samozřejmě říct, že by na losování tratila loterijní společnost. Jen na tento tah prodala 280 milionů tiketů, uvádí server National Public Radio.

Výši výhry by však mohlo ovlivnit, pokud by se přihlásil další vítěz. Dosud tak není jasné, zda se nebude částka ještě dělit. O vítězi se ví jen to, že tiket koupil v Jižní Karolíně. Šance na výhru byla jedna ku 302 milionům.

V roce 2015 se miliardářem díky loterii stal Čech. Eurojackpot mu tehdy vyplatil dvě a půl miliardy korun. Výherce z Pardubického kraje byl prý při schůzce v Sazce nervózní a několikrát zmínil, že musí stihnout vlak.

Server BBC sepsal pět dosud historicky nejvyšších výher v USA:

1,58 miliardy dolarů - Částka byla v roce 2016 rozdělena mezi tři vítěze.

758,7 milionu dolarů - Matka dvou dětí z Massachusetts vybrala vítězná čísla podle data narození svých příbuzných.

656 milionů dolarů - V roce 2012 rozdělila loterie Mega Millions částku mezi tři vítěze.

648 milionů dolarů - V roce 2013 si dva šťastlivci rozdělili částku z loterie Mega Millions.

590,5 milionu dolarů - Žena z Floridy ve svých 84 letech zvítězila v loterii Powerball.

Předchozí americká a zároveň světová rekordní výhra v loterii činila 1,586 miliardy dolarů (podle tehdejšího kurzu skoro 40 miliard Kč) a v lednu 2016 se o ni podělili tři výherci loterie Powerball. Ve Spojených státech se ale navíc výhry z loterií daní, každý ze šťastlivců tak získal zhruba 328 milionů dolarů (tehdy 8,2 miliardy Kč). Jediný výherce si pak v USA odnesl rekordní sumu loni v srpnu, když získal také v loterii Powerball 759 milionů dolarů (16,8 miliardy Kč). Po zdanění to bylo 480 milionů dolarů (10,6 miliardy Kč).

V Evropě existují dvě loterie, které umožňují rekordní výhry, ty jsou ale ve srovnání s USA podstatně nižší. Ve zmíněném Eurojackpotu činí maximální suma 90 milionů eur (nyní zhruba 2,3 miliardy Kč) a dosud ji získali tři výherci. Kromě uvedeného českého sázejícího to byl letos v únoru šťastlivec z Finska, předtím v říjnu 2016 z Německa. V konkurenční hře EuroMillions činí maximální výhra 190 milionů eur (4,9 miliardy Kč) a zatím padla třikrát - v srpnu 2012, říjnu 2014 a naposledy v říjnu 2016.

V Česku zůstává rekordní výhrou už zmíněný Eurojackpot s 90 miliony eur z května 2015, což bylo podle tehdejšího kurzu téměř 2,5 miliardy korun. Druhá nejvyšší výhra činila 399,9 milionu korun a padla v nejštědřejší české loterii Sportce v listopadu 2013. Ve stejné hře se pak ještě dvakrát výhra pohybovala kolem hranice 200 milionů korun - v září 2016 (201,2 milionu Kč) a v listopadu 2014 (195,1 milionu Kč).

Nejbohatší na světě vzhledem k množství různých výher je španělská vánoční loterie El Gordo (Tlouštík). O výhry se v ní každý rok před Vánocemi podělí tisíce lidí. Například loni se mezi výherce rozdělily ceny v úhrnné výši 2,38 miliardy eur (skoro 62 miliard Kč).