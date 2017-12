Španělsko zachvátilo sázkařské šílenství, ve vánoční loterii "Tlouštík" bylo téměř 62 miliard korun

AKTUALIZOVÁNO 22. 12. 2017

Volby v Katalánsku z předních stránek snad všech španělských médií odsunulo na druhé místo lehčí téma - vánoční loterie El Gordo (Tlouštík). Tato španělská loterie, která patří k nejstarším a největším na světě, způsobuje každoročně v zemi losovací šílenství. Vzhledem k složitému systému a díky tomu, že losy, respektive jejich části, kupují lidé společně ve skupinách, jsou výherců tisíce. Rozděleno bylo celkem 2,38 miliardy eur (skoro 62 miliard Kč). To se už několik let koná v madridském divadle a výherní čísla tam oznamují děti zpěvem. Celý přenos je tak zábavnou záležitostí, která trvala přes čtyři hodiny. Dnešním výherním číslem se stalo 71 198 a výhra šla do 12 španělských provincií.

