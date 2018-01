Video: Za nákup v drogerii vyhráli auto. Pro cenu z Účtenkovky si přišel manželský pár

před 2 hodinami

Manželský pár z Náchodska souhlasil s převzetím druhé hlavní výhry z prosincového slosování přímo z rukou ministryně financí. Ta chce letos přijít s novinkou, která by usnadnila načítání dat z účtenek.

Praha - Pan Pavel z Náchodska vyhrál v prosincovém slosování účtenkové loterie vůz Ford Focus kombi. Stačil k tomu nákup jeho manželky v drogerii za 200 korun. Cenu převzal v pondělí na ministerstvu financí z rukou ministryně Aleny Schillerové (ANO).

"Auto využijeme. Máme dvě děti, takže se větší auto hodí," říká Pavlova manželka Karolína, která svého muže na předání ceny doprovodila. Mladý manželský pár registroval přes webové stránky do poloviny prosince přibližně 20 účtenek.

"Hráli jsme už předtím. Za prosinec máme zaregistrováno méně účtenek, protože na to přes Vánoce nebyl čas," dodává. Účtenky si teď prý kvůli loterii bere víc než dříve.

Každý měsíc se v Účtenkovce losuje 21 025 výher. První cenou je jeden milion korun. Druhou cenu představuje automobil za zhruba 400 tisíc korun - konkrétně Ford Focus kombi. Třetí cenou je částka 300 tisíc korun, čtvrtou pak 200 tisíc korun a pátou 100 tisíc korun. Dále ministerstvo rozděluje 20 výher po 20 tisících korunách, 1000 výher po jednom tisíci korun a 20 tisíc výher po stokoruně.

Jména výherců zůstávají v anonymitě. Ministerstvo se však přinejmenším u hlavních výher pokouší získat jejich souhlas a slavnostně jim pak předat dárkový šek. Při prvním slosování - z účtenek za říjen - se mu to podařilo zřejmě u tří hráčů, z nichž nejúspěšnější byla devětašedesátiletá paní Hana z Pardubic, která vyhrála 200 tisíc za nákup chleba a rohlíků v ceně 31 korun.

Do prosincového losování loterie, která má podpořit elektronickou evidenci tržeb (EET), se zapojilo 477 952 aktivních hráčů, kteří zaregistrovali přes 17 milionů účtenek s listopadovým datem. Do slosování jich bylo zařazeno zhruba 14,5 milionu. Mezi aktivní hráče počítá ministerstvo jen ty, jejichž alespoň jedna účtenka byla zařazena do slosování - tedy řádně ověřena.

Do lednového losování, které proběhne příští pondělí 15. ledna, přišlo ministerstvu financí zatím přibližně 16 milionů účtenek a zapojilo se 436 420 hráčů. Účtenky s prosincovým datem mohou lidé posílat až do pátku. Ministryně Schillerová proto očekává, že zájem bude nakonec podobný jako před měsícem.

"Věřím, že zájem v budoucnu ještě stoupne," říká Schillerová. "Na jaře si chceme udělat průzkum veřejného mínění, abychom věděli, co zlepšit. Doufáme, že nám lidé řeknou, jestli jsou spokojeni s cenami a co jiného se jim případně nelíbí," plánuje.

Letos chystá ministerstvo přijít s novinkou, která by usnadnila načítání dat z účtenky. Aplikace na registraci účtenek by do konce března mohla být vybavena čtečkou QR kódů. Podle Schillerové by tak mělo dojít k dalšímu snížení chybovosti aplikace. Ta je nyní vybavena systémem optického rozpoznávání znaků. Správnost načtených údajů je ale nutné stejně kontrolovat, protože téměř pokaždé dojde k nějaké chybě.

I kvůli chybovosti není aplikace dosud příliš využívána. Více než 70 procent lidí účtenku raději zaregistruje přes webový formulář.

Tisk QR kódu na účtenku ale zůstane na dobrovolném rozhodnutí podnikatelů. Alena Schillerová nicméně věří, že o to mezi prodejci bude zájem. "Podnět na zavedení čtečky QR kódů přicházel i od podnikatelů, nebyl to tedy náš nápad," podotýká Schillerová.

Během prvního slosování loni v listopadu byl web soutěže kvůli útoku několik hodin nedostupný. V prosinci již vše proběhlo bez problémů. "Firma, která systém obsluhuje, udělala řadu opatření, aby útoku na web zabránila, což se povedlo," říká Schillerová.

Za ceny do účtenkové loterie dá ministerstvo financí 64,8 milionu korun za rok. Fixní náklady na provoz Účtenkovky dosahují 12,4 milionu korun, variabilní náklady pak ministerstvo odhaduje na maximálně 1,8 milionu (jde o zaslání SMS výhercům, kteří neuvedou e-mail, nebo poplatek za převod peněžních výher na účet). Na marketing a PR vydá ministerstvo během prvního roku loterie celkem 5,6 milionu korun.

Video: Výherkyně auta z prvního slosování tvář neukázala. Takto ji ministerstvo představilo na oficiálním videu z předání vozu: