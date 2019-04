Kaufland nabízí "modletické maso". Z Česka je ale jen část, stěžují si zákazníci

Obchodní řetězec Kaufland začal označovat výrobky ze svého masozávodu novým logem - Naše maso z Modletic. Část zákazníků si však stěžuje, že ve středočeských Modleticích není vepřín, ani kravín a většina masa prodávaného pod touto značkou dokonce vůbec není z Česka.

Novou značkou se firma ve středu pochlubila v tiskové zprávě. "Hovězí bereme z 24 procent z Česka. Dalších 50 procent je z Německa a 26 procent z Rakouska. Z Polska nemáme vůbec nic, ani ve vepřovém, ani v hovězím," uvedla společnost a dodala, že vepřové půlky bere pouze z Česka.

Závod v Modleticích u Prahy podle společnosti zpracuje denně více než sto tun vepřového a hovězího masa. "Jako jediný obchodní řetězec u nás vyrábíme také vlastní mleté maso, sekanou nebo klobásy," dodal vedoucí výroby závodu Vladimír Janda. Denně tak z firmy odjíždí do obchodů zhruba 20 tisíc přepravek. Závod dodává do Kauflandu maso již 16 let.

Jak ovšem poznamenal server Vitalia, v Modleticích není vepřín ani kravín. Web také publikoval naštvané reakce některých zákazníků ze sociálních sítích. "Pokud vím, tak v Modleticích se čerstvé zboží, tedy i maso, jenom balí. To si děláte z lidí srandu? Kde jsou v Modleticích kravíny?" uváděl jeden příspěvek, který server cituje.

Kaufland zavádí značku „Naše maso z Modletic“. Marketingově to zní skvěle, skoro jako zaručeně české maso, jenže to má jako obvykle háček... https://t.co/w2YbtfZ5Xz — Filip Rožánek (@rozanek) February 27, 2019

Další uživatel píše "…ta Vaše ‚pečeť‘ s českou vlajkou je zavádějící, až přímo lživé klamání spotřebitele, neboť to není ‚Naše maso z Modletic‘ ale ‚Jejich maso (třeba) z Přeštic, poražené a bourané v Modleticích‘. Tak tady laskavě neblbněte národ lživými pseudopečetěmi."

Na dotaz, kdo jsou dodavatelé českého masa, odkázal Kaufland server Vitalia na webové stránky. Na těch uvádí jen dva dodavatele - Maso Brejcha (Jatky Blovice a Jatky Domažlice) a Agroprodukt Straky. Podle serveru ovšem zvířata chová pouze druhý jmenovaný.

Z informací také vyplývá, že nejen hovězí, ale i vepřové maso je z dovozu. Českou vlajkou a popisem "Naše maso z Modletic" je tak označeno i maso z dovezené z ciziny. "Veškeré maso, které je zpracované v našem masozávodu v Modleticích, bude označeno logem ‚Naše maso z Modletic‘ na obale," uvedla pro server mluvčí řetězce Renata Maierl.

"Pokud by zákazník hledal české maso, může se spolehnout na variantu s trikolórou a dodatkem 'Výhradně z českého chovu'. Toto logo nese vepřové pultové maso, kde Kaufland garantuje původ z českého chovu," dodala mluvčí.

Informace o původu masa jsou tuzemskými zákazníky v současnosti vnímány velmi citlivě. Od konce února do konce března platila v zemi mimořádná opatření kvůli nálezu salmonely ve zhruba 700kilogramové zásilce hovězího z Polska a předchozímu pomalému informování o dovozu masa z jatek, která v polském Mazovském vojvodství porážela nemocné krávy.