Italové nemají nárok na odškodnění od Českých drah za pražské hlavní nádraží, rozhodl soud

před 23 minutami

Italská společnost Grandi Stazioni požadovala zhruba 770 milionů korun za rekonstrukci nádražní budovy, soud ale nyní její žalobu zamítl. Podle Českých drah soud žalobu zamítl pro nesrozumitelnost a neurčitost. Grandi Stazioni nestihla pražské hlavní nádraží opravit včas, a přišla tak o právo pronajímat prostory v něm.

Praha - Obvodní soud pro Prahu 1 zamítl žalobu společnosti Grandi Stazioni na České dráhy o náhradu nákladů na rekonstrukci pražského hlavního nádraží. Agentuře ČTK to řekl mluvčí Českých drah Radek Joklík.

Italská společnost požadovala zhruba 770 milionů korun za rekonstrukci nádražní budovy. Kromě původního vlastníka, Českých drah, Grandi Stazioni žalovala nového majitele nádraží Správu železniční dopravní cesty (SŽDC). Ta už italské společnosti zaplatila 565 milionů korun jako uznatelné náklady.

"Přes výzvu soudu k opravě však Grandi Stazioni nedokázaly dostatečně srozumitelně formulovat, čeho že se touto žalobou domáhají konkrétně na Českých drahách, a soud tak žalobu ve vztahu k Českým drahám odmítl pro nesrozumitelnost a neurčitost," uvedl Joklík.

Grandi Stazioni spravovala pražské hlavní nádraží do loňského října, kdy jí smlouvu neprodloužil nový vlastník SŽDC kvůli nesplnění smluvních podmínek. Podle dohody s Českými drahami z roku 2003 měla společnost do loňského října dokončit rekonstrukci nádraží včetně historické Fantovy budovy.

Pokud by rekonstrukci zvládla dokončit, získala by právo na pronájem nádražních prostor na dalších 30 let. Za 13 let ale opravila jen část budovy a odbavovací halu nádraží. Boční trakty a fasáda Fantovy budovy se rekonstrukce dosud nedočkaly.

Kromě sporu o náhradu finančních prostředků existují další dvě žaloby, které řeší ukončení smlouvy mezi SŽDC a Grandi Stazioni. Ta v Česku spravuje ještě nádraží v Mariánských lázních.

Grandi Stazioni do poloviny loňského roku většinově vlastnily italské dráhy. V současnosti firmu vlastní francouzský investiční fond Antin a italská investorská skupina Borletti Group. Předloni česká pobočka Grandi Stazioni hospodařila se ziskem 64,8 milionu korun.