Komu stát dotuje investice: Kellnerovy firmy dostaly v krizi stamiliony na úlevách

Severní Korea přeruší diplomatické vztahy s Malajsií. Informovala o tom severokorejská státní agentura KCNA. Podle agentury Reuters se tak děje poté, co Malajsie dala zelenou extradici Severokorejce, který v USA čelí obvinění z praní špinavých peněz.

Malajsijský nejvyšší soud podle médií 9. března rozhodl, že Severokorejec Mun Čol Mjong může být vydán do USA, kde čelí obvinění z finančních deliktů. Zatčen byl v roce 2019 poté, co jej USA obvinily z praní špinavých peněz prostřednictvím krycích společností. Podle obvinění také vydával podvodné dokumenty, které měly umožnit nelegální dovoz do KLDR. Proti extradici se Mun soudně bránil a označoval ji za politicky motivovanou.

Severokorejská diplomacie nyní krok malajsijských úřadů označila za "hanebný " a "neodpustitelný zločin" s tím, že Malajsie nabídla Spojeným státům Severokorejce jako oběť, v rozporu s mezinárodním právem. "Krok Malajsie zničil veškeré základy bilaterálních vztahů založené na vzájemném respektování svrchovanosti," uvedlo severokorejské ministerstvo zahraniční. Zároveň KLDR Spojené státy označila za manipulátora a strůjce incidentu a pohrozila Washingtonu, že "za to zaplatí".

Dříve blízké vztahy mezi Malajsií a KLDR výrazně ochladly po vraždě bratra severokorejského vůdce Kim Čong-una, který zemřel poté, co mu v roce 2017 na letišti v malajsijské metropoli Kuala Lumpuru dvě ženy vstříkly do obličeje nervový plyn VX.