Internet zažívá kvůli karanténě nápor. Ustojí to i díky praxi z Vánoc, míní experti

Webové stránky se mohou déle načítat, videa sekat a při hovorech třeba přes Skype se může zpožďovat zvuk. Takové problémy mohou podle odborníka na zabezpečení sítí Martina Hallera potkat v současné době některé internetové uživatele kvůli tomu, jak v poslední době stoupl provoz internetu. Experti i provozovatelé sítí se ale shodují, že plošné nebo dlouhodobé výpadky internetu nehrozí.

Internet zažívá neobvyklý nápor uživatelů od chvíle, kdy stát kvůli šířící se nákaze koronavirem zavřel školy a kdy se vzhledem k nařízené karanténě řada pracovníku přesunula na takzvaný home office.

"První skokový nárůst jsme v naší síti zaznamenali ve středu 11. března, kdy se v Česku uzavřely školy. Od té doby zátěž roste pomalejším tempem, nicméně ve srovnání se začátkem března máme ve špičce provoz vyšší zhruba o 20 procent," uvedla pro Aktuálně.cz Klára Zavadilová, mluvčí největšího tuzemského provozovatele telekomunikační infrastruktury Cetin.

Podle Zavadilové má současné chování lidí na internetu víkendovou charakteristiku. Normálně totiž lidé zapínají v pracovní dny internet až večer. Nyní i v pracovní dny zapínají prohlížeče v domácnostech brzy dopoledne, což je za normálních okolností typické pouze o sobotách a nedělích.

Zvýšený provoz v první polovině dne potvrdil pro Aktuálně.cz i Ondřej Luštinec, mluvčí společnosti Vodafone, která od loňského roku vlastní i kabelového operátora UPC. "Lidé v domácnostech logicky více využívají pevný internet. V síti UPC vidíme nárůst zejména v dopoledních hodinách a souvisí to s prací lidí z domova. V tento čas se datový tok pohybuje zhruba o třetinu výše, než je běžné," sdělil Luštinec.

Sdružení Nix.cz, které v Česku provozuje klíčový internetový uzel, hlásí v porovnání s týdny, kdy nebyla vyhlášena speciální opatření, navýšení datového toku o 25 procent. "Vliv na zvýšený přenos dat má i sledování tiskových konferencí vlády. V neděli večer (15. 3., pozn .red.) byl provoz ve špičce až do půl desáté večer. Nejspíš právě proto, že lidé čekali na výsledky vládního jednání," poznamenal minulý týden pro Hospodářské noviny šéf Nixu Adam Golecký.

Infrastruktura to zvládne

Kolapsu internetu se ale podle odborníků není třeba obávat. Technické problémy, které zmiňoval Haller, jsou podle něj spíš lokální záležitostí - mohou postihnout vesnici nebo město, ve kterém jsou všichni připojení skrze nějakého místního poskytovatele internetu nebo operátora.

Podle odborníka na IT Daniela Dočekala jsou dlouhodobější i krátkodobější výpadky sítí možné, o závažném riziku ale podle něj nemůže být řeč. "Provoz na internetu se přenesl z firem do domácností, takže spíše dochází k zatížení jiných částí sítě a projeví se to spíše zpomalením a rozdílnou zátěží v průběhu dne. Svým způsobem jsou sítě velmi dobře otestované z předvánočního období," doplnil Dočekal.

Za možnou komplikaci označuje to, že s přechodem mnoha firem na home office mohou být pomalejší reakce od uživatelské a technické podpory.

Ani provozovatelé internetu se nefunkčního on-line prostředí neobávají. "Není to něco, co by infrastruktura nezvládala. Výhodou pevné sítě je, že v rámci poslední míle, tedy v přístupové části sítě, není uplatňována agregace. Každý účastník má přípojku sám pro sebe, a zvýšený provoz se ho tak přímo nedotýká," uvedla Zavadilová.

Snížená kvalita videí

Ulevit přetíženému internetu se rozhodly některé streamovací služby, které dočasně snížily kvalitu videí, například provozovatel internetové placené televize Netflix. "Globální streamovací služby a sociální sítě účelově snižují kvalitu přehrávaných videí, aby evropskému internetu odlehčily," řekl expert na IT Jakub Voleman.

Podle Volemana jsou přetížené i různé komunikační platformy jako Skype nebo Microsoft Teams, protože vytížení kvůli rostoucímu počtu konferenčních hovorů a videohovorů stoupá. Právě služba Teams firmu Microsoft kvůli přetížení minulé pondělí zlobila.

V porovnání s průměrnými hodnotami stoupl o více než 30 procent objem rozeslaných komerčních e-mailů, v Česku i ve světě. Množství celosvětově rozesílaných zpráv se aktuálně přibližuje každoročním pomyslným vrcholům, které nastávají v období velkých slev Black Friday a Vánoc. Ve středu o tom informovala společnost Mailkit, která se zabývá automatizovaným rozesíláním marketingových zpráv.

Všechny společnosti se podle ředitele Mailkitu Jakuba Olexy snaží rozesílat e-maily o koronavirové nákaze, 99 procent z nich ale obsahuje pouze irelevantní ujištění s nulovou přidanou hodnotou pro koncového příjemce.

Lidé tráví i víc času na mobilu

Karanténa se projevila nejen zvýšenou aktivitou fixní sítě, ale nárůst činnosti hlásí i mobilní operátoři - týká se to mobilních dat i telefonátů. "Nejvýraznější procentuální nárůst v počtu hovorů se týká sobot. Před zavedením vládních opatření lidé podle našich dat o víkendu telefonovali výrazně méně. Nárůst aktuálně činí pro víkendy zhruba 50 procent oproti běžnému stavu. Značný nárůst počtu hovorů se týká všech dní v týdnu, ale u sobot je rozdíl nejvýraznější," sdělil mluvčí Vodafonu Luštinec.

A lidé spolu i déle mluví. Zatímco obvykle činí průměrná doba telefonátu tři minuty, teď jde v průměru o šest minut.

Nárůst aktivity v mobilní i pevné síti potvrdila také mluvčí společnosti O2 Lucie Jungmannová. Ani podle ní ale nemá zvýšený provoz vliv na funkčnost služeb a operátor žádné výpadky nepozoruje. O2 a také konkurenční T-Mobile nabídly svým zákazníkům vzhledem k tíživé situaci kolem pandemie neomezená mobilní data zdarma, nabídka platí do konce dubna.

"Datový provoz vzrostl o 36 procent i kvůli tomu, že od minulé středy T-Mobile poskytl všem tarifním zákazníkům neomezená data zdarma. Na takový provoz jsme připraveni a nehrozí, že by mobilní internet přestal fungovat. Obdobnou situaci jsme si vyzkoušeli během loňského prázdninového období, kdy jsme zákazníkům také nabídli neomezená data zdarma," doplnil mluvčí společnosti T-Mobile Jiří Janeček.