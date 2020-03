Na ošetřovné dosáhnou i OSVČ. Část z nich bude mít nárok na více než 13 000 měsíčně

Stejně jako zaměstnanci budou mít také živnostníci nárok na ošetřovné, a to za péči o děti do 13 let bez určení spodní hranice věku dítěte. Živnostníkům bude náležet 424 korun za den, maximální částka bude 13 144 korun měsíčně. Po čtvrtečním jednání vlády, která ošetřovné schválila, to řekl vicepremiér a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (za ANO).

Na základě čestného prohlášení bude možné o ošetřovné žádat na živnostenských úřadech. Žádost bude možné podat také elektronicky. Na ošetřovné budou mít OSVČ (osoby samostatně výdělečně činné) nárok do doby, než budou otevřeny školy. Související Ekonomický balíček přehledně: EET, peníze a úlevy živnostníkům, změny ošetřovného Přehled Žádost bude podle Havlíčka velmi jednoduchá. Bude stačit vyplnit čestné prohlášení, že žadatel již příspěvek nečerpá v rámci zaměstnaneckého vztahu. Žádosti budou elektronicky i v papírové verzi přijímat všechny živnostenské úřady, kterých je v ČR více než 200. Živnostníci se se žádostmi na finanční úřady podle informací ČTK obraceli již v minulých dnech, ty je ale musely odmítat, protože program ještě nebyl přijatý. Příspěvek by měli moci čerpat i lidé, kteří se musejí po zavření stacionářů a dalších sociálních služeb starat o postižené či starší členy rodiny. Vláda bude osobám samostatně výdělečně činným také kompenzovat mzdy jejich zaměstnanců v rámci schváleného kurzarbeitu. Podnikatelé podle Havlíčka mohou žádat o dotaci řádově od 50 do 80 procent. OSVČ, kteří kvůli koronaviru a vládním opatřením nemohou svou živnost provozovat bude stát platit 15 000 korun měsíčně po celou dobu, kdy bylo jejich podnikání omezeno. O konkrétních podmínkách by měla vláda jednat ještě v pondělí.