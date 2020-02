Operátor vnutil zmatené důchodkyni tři tarify najednou. Musíte se vykoupit, vzkázal

Důchodkyně Jana se nechala zmanipulovat údajnou výhodnou nabídkou. Nyní tak platí operátorovi pětinu příjmu, aniž by obří datové balíčky potřebovala. S žádostí o zrušení některé ze služeb však nepochodila. Z nevýhodné smlouvy u mobilního operátora na dobu určitou totiž dnes vede jediná cesta: vykoupení se. Od dubna by ovšem mohlo být zrušení závazku jednodušší, a hlavně lacinější.

"Můžu vám nabídnou pořádnou porci dat navíc za zvýhodněných podmínek, co říkáte?" Prý vypadal jako její vnuk a byl moc milý. Paní Janě v tu chvíli na pobočce O2 nedošlo, že další data vůbec nevyužije a bude jen platit peníze navíc.

U stejného operátora má totiž už tarif s neomezeným voláním a daty o objemu 3 GB za 716 korun měsíčně. A ještě platí pevnou linku a wi-fi pro domácnost také ve výši 716 korun měsíčně. A právě doma tráví nejvíc času.

Na "pořádnou porci dat" za 799 korun měsíčně celkem rychle zapomněla. Po dvou měsících jí ale přišla upomínka na nezaplacené služby. A penzistka si uvědomila, jakou udělala chybu. Spočítala si, že celkem operátorovi ze svého důchodu ve výši necelých 12 tisíc korun zaplatí skoro pětinu příjmu.

"Volala jsem hned na klientskou linku, jestli by mi to nějak nezrušili, ale dozvěděla jsem se, že jsem podepsala smlouvu na dva roky a že už závazek nemůžu zrušit. Mohla bych se pouze 'vykoupit', tedy zaplatit smluvní pokutu ve výši jedné pětiny součtu měsíčních paušálů zbývajících do konce sjednané doby trvání smlouvy. To by dělalo něco málo přes tři tisíce korun. Prostě jsem udělala velkou chybu, že jsem tomu chlapci naletěla," uvedla čtyřiasedmdesátiletá žena.

Podle ředitelky spotřebitelského časopisu dTest Eduardy Hekšové by bylo ještě možné argumentovat tím, že při podpisu smlouvy žena jednala v omylu o rozhodující okolnosti nebo byla v omyl uvedena druhou stranou. "Poté by se takové právní jednání posuzovalo jako neplatné. Tato skutečnost se však v praxi velice složitě prokazuje," upozorňuje Hekšová.

Také společnost O2 v reakci na dotaz Aktuálně.cz doporučila, aby žena podala stížnost na reklamační oddělení. "Konzultanti jsou motivováni, aby zákazníkům nabídli co nejvíc služeb, se kterými budou spokojeni a budou je využívat. Naši prodejci musí dodržovat etický kodex a zákazníkům podávat všechny podstatné informace. Lidem samozřejmě doporučujeme, aby si vždy přečetli jakýkoli dokument, který podepisují. Případnou nespokojenost může každý zákazník řešit formou reklamace," uvedla mluvčí Lucie Jungmannová.

Od dubna už bude lépe

Jenže ředitelka dTestu připomíná, že pro ženu bude nejvýhodnější počkat pár týdnů. Právě problém s nevýhodnými smlouvami a závazkem u operátorů na řadu měsíců totiž vyřeší novela zákona o elektronických komunikacích. Ta z velké části začne platit 1. dubna 2020.

"Novela pro spotřebitele stanoví možnost smlouvu s operátorem vypovědět i před uplynutím sjednané doby trvání, a to bez sankce. Respektive spotřebitel je oproštěn od sankce, pokud smlouvu vypoví po třech měsících od uzavření smlouvy. Jestliže smlouvu vypoví do tří měsíců po uzavření smlouvy, musí operátorovi zaplatit pokutu ve výši jedné dvacetiny součtu měsíčních paušálů zbývajících do konce sjednané doby trvání smlouvy. Maximální výše smluvní pokuty se tak výrazně snižuje," upozorňuje Hekšová.

Podle jejích slov jde o významné zlepšení postavení zákazníků. Nová pravidla se budou vztahovat na všechny smlouvy, tedy i na smlouvy uzavřené před nabytím účinnosti této novely. A to jak pro běžné spotřebitele, tak i pro podnikající fyzické osoby, které smlouvy uzavřely na IČO (identifikační číslo). "Důchodkyně tak bude moci od dubna závazek vypovědět, a to bez sankce," uzavírá Hekšová.

V důvodové zprávě novely je uvedeno, že dokument byl přijat především s cílem podpořit konkurenci na trhu elektronických komunikací a usnadnit přenesení čísla mezi jednotlivými operátory tak, aby účastník, který si chce změnit svého operátora, nebyl odrazován složitostí administrativního postupu.

Nepodepisovat hned, ale nechat si čas na rozmyšlenou

Řada obchodníků cílí svými "výhodnými" nabídkami právě na seniory jako na zranitelnější a ovlivnitelnější jedince.

"Kritické myšlení s věkem slábne, je pomalejší, takže starší lidé často nedokážou rychle a správně vyhodnotit situaci. Proto obchodníci, kteří na ně cílí, vědí, že musí s nabídkou zaútočit, zahrát na city a pak chtít rychlé rozhodnutí. Často používají věty typu, že už se nebude taková výhodná nabídka opakovat. Řada důchodců podlehne a až později si uvědomí, že udělali chybu," říká Jakub Carda, ředitel obecně prospěšné společnosti Společně, která provozuje po republice desítky takzvaných Senior Pointů.

Doporučuje, aby si lidé vždy nechali čas na rozmyšlenou, vzali si od prodejce kontakt, poradili se doma s dětmi, příbuznými, známými a teprve pak případně nabídku přijali.