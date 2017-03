Internet v mobilu mají dvě pětiny lidí, jsme pod průměrem EU. Nová čísla, jak se Češi připojují

před 17 minutami

Internet loni pravidelně používalo už 76,5 procenta tuzemské populace. Ve srovnání s rokem 2006 jde o nárůst o 36 procentních bodů. Nejčastěji se připojují z notebooku, vyplývá z čerstvých dat Českého statistického úřadu. Přestože roste i podíl připojení z mobilu, v porovnání s EU zůstáváme pod průměrem.

Praha - Počet uživatelů internetu v Česku stoupl za deset let o více než třetinu. V loňském roce se pravidelně připojovalo 6,7 milionu obyvatel starších šestnácti let, což je 76,5 procenta tuzemské populace. Ve srovnání s rokem 2006 jde o nárůst o 36 procentních bodů. Ve věkové skupině od 16 do 74 let jsou to už 82,2 procenta populace. Vyplývá to z čerstvě zveřejněných údajů Českého statistického úřadu.

Pro zařazení mezi pravidelné uživatele podle statistiků stačí, že člověk použil internet alespoň jednou v posledních třech měsících. Jde o základní ukazatel používaný pro mezinárodní srovnání.

Podíl lidí starších šestnácti let, kteří internet používají denně nebo téměř denně, dosáhl loni v Česku 60,3 procenta. Pokud skupinu zúžíme z celé populace jen na uživatele internetu, stoupne podíl denních uživatelů na 77 procent.

"Počet lidí, kteří internet nikdy nepoužili, loni dosahoval úrovně 1,6 milionu. Většinou šlo o obyvatele starší 65 let a lidi se základním vzděláním nebo o nezaměstnané. Jejich podíl se ale rok od roku snižuje," upřesňuje předsedkyně Českého statistického úřadu Iva Ritschelová.

"V celkovém podílu jednotlivců používajících internet jsme vloni mírně překročili unijní průměr," říká Martin Mana, ředitel odboru statistik rozvoje společnosti ČSÚ. Nejvyšší podíl pravidelných uživatelů mají Lucembursko a Dánsko (97 procent ve věkové skupině od 16 do 74 let), Velká Británie (95 procent) a Finsko (94 procent), naopak nejnižší Rumunsko (60 procent) a Bulharsko (59 procent).

Jednotlivci používající internet v Česku, rok 2016:

alespoň 1x za poslední tři měsíce denně na mobilu lidé starší 16 let 76,5 % 60,3 % 41,2 % lidé 16-74 let 82,2 % 65,1 % 44,8 % podle pohlaví: muži starší 16 let 78,2 % 63,2 % 45 % ženy starší 16 let 74,8 % 57,5 % 37,6 % podle věku: 16-24 let 96,3 % 95 % 81,1 % 25-34 let 94,5 % 85,3 % 73,6 % 35-44 let 94,8 % 75,2 % 54,7 % 45-54 let 89,7 % 63,9 % 36,7 % 55-64 let 69,0 % 45,9 % 17,6 % nad 65 let 32,5 % 18,7 % 5,5 % podle vzdělání: základní 30,9 % 16,3 % 12,1 % střední bez maturity 65,9 % 42,1 % 24,8 % střední s maturitou 86,7 % 69,8 % 43,8 % vysokoškolské 94,1 % 85,4 % 63,2 %

Stále rozšířenější je připojení přes mobilní telefon. Internet v mobilu už má 41 procent Čechů starších šestnácti let. O tři roky dříve to byla jen pětina dospělé populace, připomínají statistici. Omezíme-li skupinu pouze na uživatele internetu, zvýší se počet lidí s mobilním připojením na 54 procent. "V tomto ohledu je však Česká republika stále pod průměrem Evropské unie, který představuje 65 procent jednotlivců ve věku 16 až 74 let čerpajících mobilní data," dodává Mana.

Nejčastěji se lidé připojují z notebooku - činí tak 65 procent uživatelů internetu. Polovina používá stolní počítač a téměř stejný podíl mobilní telefon. "Podíl osob, které se připojují k internetu ze stolních počítačů, roste s věkem. Z notebooku a mobilního telefonu se častěji připojují spíše mladší lidé," upřesňuje Mana.

Elektronickou poštu využívá 94 procent uživatelů internetu. Přes sociální sítě je v kontaktu se svými přáteli více než polovina. Zatímco obliba sociálních sítí mezi internetovými uživateli roste, podíl telefonujících přes internet v posledních letech klesá. V roce 2012 takto telefonovalo 54 procent uživatelů, vloni už jen 40 procent.

Statistici získávají tyto údaje formou osobního rozhovoru na výběrovém vzorku zhruba deseti tisíc lidí, šetření proběhlo ve druhém čtvrtletí loňského roku.

Pravidelní uživatelé internetu v roce 2016 (alespoň 1x za tři měsíce):

Podíl na populaci ve věku 16 až 74 let Lucembursko 97 % Dánsko 97 % Velká Británie 95 % Finsko 94 % Švédsko 93 % Nizozemsko 93 % Německo 90 % Estonsko 87 % Belgie 87 % Francie 86 % Rakousko 84 % Česko 82 % Irsko 82 % Španělsko 81 % Slovensko 80 % Lotyšsko 80 % Maďarsko 79 % Malta 77 % Kypr 76 % Slovinsko 75 % Litva 74 % Polsko 73 % Chorvatsko 73 % Portugalsko 70 % Řecko 69 % Itálie 69 % Rumunsko 60 % Bulharsko 59 %

Zdroj: Eurostat

