před 58 minutami

Výhrůžky, časový nátlak, nulová ochota komunikovat. Ne vždy je odchod zaměstnance férovou záležitostí. Někteří zaměstnavatelé se za všech okolností snaží zvýhodnit sami sebe a odcházejícího pracovníka se zbavit co nejrychleji a nejlevněji. Aniž by si to propouštěný uvědomil, často využívají jeho neznalosti a zkouší nekalé praktiky, které jsou již daleko za hranicí jejich práv. Kde leží pomyslná čára, kterou zaměstnavatel v žádném případě nesmí překročit? A pokud tak učiní, jak se spolehlivě bránit?