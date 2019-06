Minimální mzda se zvýšila v celé Evropě i u nás. Unese česká ekonomika další růst?

Minimální mzda a její výše jsou živé téma. Řeší je ministerstvo práce, podnikatelé a odbory. A přou se o další zvýšení od příštího roku. Poroste, nebo zůstane na současné úrovni, jaké dopady má a jak si stojíme ve srovnání s ostatními státy EU?

Od letošního ledna se minimální mzda zvýšila na 13 350 korun. Odbory i ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová usilují o to, aby se dál zvyšovala a v roce 2021 se přiblížila úrovni 16 tisíc korun. Zástupci podnikatelů ale nesouhlasí, protože podle nich jde o další zatížení firem vyššími náklady.

Důsledkem zvyšování minimální mzdy totiž nejsou jen vyšší mzdy u lidí, kteří za minimum pracují, ale má dopad na řadu důležitých limitů rozhodných pro daňové a jiné odvodové povinnosti. Zároveň se s nejnižším výdělkem upravuje i zaručená mzda. Ta představuje nejnižší odměnu, na kterou má pracovník podle odbornosti a složitosti práce nárok. Letos se pohybuje v rozmezí od 13 350 do 26 700 korun.

"Úroveň minimální mzdy je stále velmi nízká, proto bude paní ministryně Maláčová nadále usilovat o její zvyšování. Navrhla zavedení automatického valorizačního mechanismu, který by nastavil pravidla tak, aby minimální mzda rostla pravidelně, předvídatelně, nikoliv nárazově v závislosti na politickém rozhodnutí. Zaměstnavatelé a zástupci zaměstnanců se však neshodli, podle jakého koeficientu by se měla minimální mzda zvyšovat, aktuálně tedy hledáme jinou cestu k řešení," uvedl Vladimír Dostálek z tiskového oddělení ministerstva práce a sociálních věcí.

Diskutuje se také o konkrétní částce minimální mzdy v příštím roce. Zatímco odbory chtějí 15 tisíc korun, Svaz průmyslu ČR je ochotný přistoupit na zvýšení jen o pár set korun, Hospodářská komora odmítá jakékoliv navyšování.

"Nejprve by se měli dohodnout zaměstnavatelé a odbory. Optimálně do konce léta. Ve chvíli, kdy přijdou tito aktéři sociálního dialogu s konkrétním návrhem, je do jednání připravena vstoupit paní ministryně a pokračovat ve vyjednávání na vládní úrovni s koaličním partnerem," doplňuje Dostálek.

Přehled minimální mzdy v zemích EU

Země Měsíční mzda 2018 v eurech Měsíční mzda 2019 v eurech Meziroční nárůst v % Hodinová mzda 2018 v eurech Hodinová mzda 2019 v eurech Belgie 1 562,59 1 593,76 + 1,99 9,22 9,41 Bulharsko 260,76 286,33 + 9,81 1,47 1,62 Chorvatsko 462,1 505,9 + 9,48 2,64 2,89 Česká republika 477,78 518,97 + 8,62 2,87 3,1 Estonsko 500 540 + 8 2,86 3,09 Francie 1 498,47 1 521,22 + 0,1 9,88 10,03 Německo 1 497,79 1 557,09 + 3,96 8,84 9,19 Řecko 683,76 758,33 + 10,91 3,85 4,27 Maďarsko 444,69 464,2 + 4,39 2,53 2,65 Irsko 1 613,95 1 656,2 + 2,62 9,55 9,8 Litva 430 430 0 2,46 2,46 Lotyšsko 400 555 + 38,75 2,45 3,39 Lucembursko 1 998,59 2 071,1 + 3,63 11,55 11,97 Malta 747,54 761,97 + 1,93 4,25 4,33 Nizozemsko 1 578 1 615,8 + 1,93 9,11 9,33 Polsko 502,75 523,09 + 4,05 2,84 2,95 Portugalsko 676,67 700 + 3,45 3,81 3,94 Rumunsko 407,86 446,02 + 9,36 2,32 2,54 Slovensko 480 520 + 8,33 2,76 2,99 Slovinsko 842,79 886,63 + 5,2 4,76 5 Španělsko 858,55 1 050 + 22,3 4,98 6,09 Velká Británie 1 638,36 1 747,73 + 4,85 8,95 9,54 Zdroj: Eurofound

Podle Českomoravského odborového svazu je úroveň české minimální mzdy v Evropské unii jedna z nejnižších. "Ekonomika, která je na 90 procentech průměru Evropské unie, si nezaslouží tak nízkou minimální mzdu," uvedl předseda největší odborové centrály Josef Středula. Podle něj firmy či instituce v Česku přidání o 1650 korun zvládnou.

Hospodářská komora ovšem namítá, že by takové přidání ohrozilo zpomalující ekonomiku. Vladimír Dlouhý už v dubnu vyzval vládu, aby tlaku odborářů nepodléhala a zlepšovala podmínky pro podnikání. "Požadavky odborů překročily únosnou mez a v případě, že na ně vláda přistoupí, riskuje budoucí prosperitu české ekonomiky," uvedl Dlouhý pro ČTK.

Nulový růst podle něj komora navrhuje také proto, že v předchozích letech minimální mzda výrazně stoupla. Naposledy se zvedla v lednu, a to o 1150 na 13 350 korun. Pokud by se zvýšila od příštího ledna podle požadavku odborářů, představovalo by to podle komory růst o 87,5 procenta od roku 2013.

Odborníci odhadují, že ke shodě pravděpodobně nedojde. A tak nakonec na podzim rozhodne vláda, přičemž úrovně 15 tisíc korun nebude zřejmě dosaženo.

Minimální mzdu pobírá v České republice asi 150 tisíc lidí, což je úplně nejméně ze všech zemí Evropské unie. Vyplynulo to ze studie o minimální mzdě v Evropské unii, kterou nyní zveřejnila agentura Eurofound. Podle této studie došlo k navýšení minimální mzdy ve většině členských států EU, přičemž od ledna 2018 se téměř ve všech zemích zvýšil minimální zákonný plat.

I když na první pohled jde o dobrou zprávu pro zaměstnance s minimální mzdou, výzkum ukázal, že ne vždy vidí vyšší částky na výplatních páskách. V některých zemích totiž platí, že s vyššími příjmy přichází i vyšší daňová povinnost, a výsledek je pak nulový.

U nás se zatím zvyšování minimální mzdy od roku 2013 podle studie IDEA CERGE-EI pozitivně projevilo na vyšších příjmech zaměstnanců pracujících za státem dané minimum. Ovšem ekonomové, kteří se na studii podíleli, už nedokážou odhadnout, zda takto pozitivní bude i další plánované navyšování minimální mzdy. Více než stanovení konkrétní výše mzdy je podle nich důležitější předvídatelnost zvyšování. Tedy existence nějakého valorizačního mechanismu, který zatím chybí. Díky němu by se firmy s předstihem dokázaly na změny lépe připravit a pomohlo by to podnikům i zaměstnancům.