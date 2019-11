Hypotéka na 40 let má nově nalákat mladé lidi. Vyplatí se ale obezřetnost

Vysoké ceny nemovitostí znemožňují zvláště mladým lidem získat hypotéku. Nedosáhnou totiž na ni. Některé banky tak nově nabízejí splatnost úvěru o deset let delší, než je doporučení České národní banky. Ta je ovšem přesvědčená, že takové "natahování" úvěru je rizikové.

"Nabízíme možnost prodloužení splatnosti hypotéky až na 40 let. Důvodem je poptávka ze strany mladých klientů do 35 let věku, kteří jsou na začátku kariéry, zakládají rodiny a nízké měsíční splátky jsou pro ně klíčové. Prodloužit si dobu splácení mohou ale i ti mladí klienti, kteří řeší refinancování. S novými podmínkami je možné snížit měsíční splátku až o několik tisíc korun," zdůvodňuje rozhodnutí Marian Holub, produktový manažer Wüstenrot hypoteční banky.

Ke stejnému kroku přistoupila Hypoteční banka ze skupiny ČSOB a mBank. Ostatní banky na dotaz Aktuálně.cz odpověděly, že zatím o prodlužování splatnosti neuvažují a drží se doporučení České národní banky. Ta je přesvědčena, že hypotéka nad třicet let je riziková.

"Naše doporučení je založeno na obezřetnosti, která spojuje schopnost splácet úvěry s příjmy dlužníků. Delší splatnost bude často znamenat, že splácení úvěru zasahuje celý horizont ekonomické aktivity dlužníka či jej přesahuje, což je vysoce rizikový přístup s ohledem na nejistotu ohledně jeho budoucí příjmové situace," říká tisková mluvčí centrální banky Petra Vodstrčilová.

Doplňuje, že "natahování" doby splatnosti hypotečního úvěru je možné považovat za způsob obcházení požadavků na úvěruschopnost žadatele z hlediska jeho příjmů. "Rozložení splátek na dlouhou dobu vytváří zdání, že žadatel je schopen úvěr splácet ze svých běžných příjmů. V případě nepříznivého vývoje to ale tak být nemusí," doplňuje Vodstrčilová.

Splátky jen snižujeme, hájí se banky

Banky, které s novinkou přišly, se brání tím, že posuzují bonitu klientů, jako by měli splácet úvěr třicet let. Jen jim splátky prodlouží, a tedy sníží.

"Doporučení centrální banky respektujeme, a to proto, že u každého případu je individuálně posuzována udržitelnost příjmů, tedy ekonomická aktivita i životnost nemovitosti. Rovněž se žadatel musí svou úvěrovou kapacitou kvalifikovat na splácení úvěru po dobu třiceti let. Takže prodloužení splatnosti v našem případě neznamená, že klient dostane větší obnos, než pokud by žádal o úvěr na 30 let. Pouze má možnost lépe si upravit výši splátek podle svých potřeb a požadavků," říká Martin Podolák, ředitel divize úvěrových produktů mBank pro Českou republiku a Slovensko.

Marian Holub z Wüstenrot hypoteční banky k tomu dodává: "V souladu s doporučením splatnost takového úvěru nepřesahuje horizont ekonomické aktivity klienta. Čtyřicetiletou splatnost může u nás získat jen klient ve věkovém rozmezí 18 až 35 let."

I tak je centrální banka kritická. "Pokud by taková praxe byla běžná, celý systém by se stal mnohem více rizikovým. V některých evropských zemích bylo v minulosti možné jistinu úvěru splatit až někdy v daleké budoucnosti, čímž se splatnost natahovala na dlouhé desítky let. Umožnilo to poskytovat vysoké úvěry, které pomáhaly hnát ceny nemovitostí vzhůru. Konečným efektem byl výrazný nárůst zadluženosti domácností, který se stal zdrojem zranitelnosti bankovního sektoru, zejména v případě nárůstu úrokových sazeb. V posledních letech proto národní orgány tyto praxe omezují či zakazují," dodává Petra Vodstrčilová.

Podívejte se, jakou splatnost hypotečního úvěru nabízejí v Česku další banky a v jakém věku o něj můžete žádat: