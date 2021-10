Když nejde jen o peníze. Pár v Týnci postavil oceňovaný pasivní pečovatelský dům

Když Dana Motlová začíná příběh o tom, jak s manželem vybudovali na české poměry ojedinělý domov pro seniory v pasivním standardu, zdůrazňuje, že jeden bez druhého by projekt nejspíš nikdy nezrealizovali. On se jako stavař chopil výstavby, ona se tu teď jako zdravotní sestra stará o důchodce. V září si pár za provoz pečovatelského domu v Týnci nad Labem odnesl cenu za nejlepší ekologický počin.

Týnec nad Labem (od naší zpravodajky) - Na okraji Týnce nad Labem v obklopení zeleně a asi 15 kilometrů od Kolína se tyčí moderní dřevostavba. Před čtyřmi lety ji tu začala stavět firma Domy Atrea, jež se zaměřuje na interiéry staveb, které jsou takzvaně energeticky pasivní.

Takové domy se vyznačují velkou úsporu energií a obecně šetrností k životnímu prostředí. Dokážou udržet čerstvý vzduch s nízkým znečištěním emisemi oxidu uhličitého, obyvatelům zajistí také nižší prašnost nebo lepší akustiku.

V září se pasivní dům v Týnci nad Labem stal absolutním vítězem v soutěži E.ON Energy Globe, která se snaží zviditelnit projekty, jež se snaží o inovativní přístup k úsporám energií a ochraně klimatu. Hlavního výherce vybrali lidé prostřednictvím hlasování. Stavba si už dříve odnesla cenu ministerstva pro místní rozvoj v soutěži Český energetický a ekologický projekt, stavba, inovace roku.

Pro pasivní stavby je klíčové zpětné získávání tepla, tzv. rekuperace, kdy systém trubek vyměňuje vzduch a teplo zůstává uvnitř. "Řízené větrání zajišťuje komfortní a zdravé prostředí, nízké koncentrace škodlivin, dostatečný přívod vzduchu a tak dále," vyjmenovává výhody Petr Dusil ze společnosti Domy Atrea, zatímco sedíme v prostorné společenské místnosti.

Také v ní obyvatelé dřevostavby, která od loňského roku funguje jako pečovatelský dům pro seniory a osoby se sníženou pohyblivostí, s oblibou tráví čas.

Žádné anonymní prostředí

V současné době bytový komplex, který si říká Domov Podhradí, obývá kolem deseti důchodců a také jeden chlapec s Downovým syndromem, s nímž tu žije i jeho matka. Zatím tak není plně obsazený - celkem se tu nachází čtrnáct bytů, z toho deset jednolůžkových a čtyři pro dvě osoby. Byty disponují sociálním zařízením, kuchyňskou linkou i vlastní terasou. Nájemník za místnost zaplatí se vším všudy zhruba kolem dvanácti tisíc korun.

Vítěz ekologických cen E.ON Energy Globe V čem je podle pořadatelů soutěže projekt výjimečný? Energeticky úsporná dřevostavba s využitím recyklovaných přírodních materiálů.

Komplexně řešený sociální projekt soukromého investora (místní stavební firmy) komunitního bydlení pro seniory a osoby se sníženou pohyblivostí.

Dům využívá obnovitelné zdroje energie a šetrně hospodaří s vodou.

Ucelená lokalita pro důstojné bydlení, která bude v budoucnu dále rozvíjena. Jaký je přínos pro společnost? Unikátní spojení moderních stavebních technologií, environmentálního přístupu a společensky prospěšného projektu.

"V bytě mají lidé soukromí, ale schází se i zde ve společenské místnosti, na chodbě a tak různě," popisuje Dana Motlová, spoluzakladatelka domova a zdravotní sestra. Svou profesi vykonává i tady.

Se smíchem dodává, že kromě toho tu aktuálně zastává i roli ředitelky, administrativní pracovnice nebo uklízečky. Personál domova totiž kromě ní v současné době nikoho jiného nečítá, jednoho člověka na výpomoc Motlová ale zrovna shání. Kromě toho sem jezdí ještě sociální a zdravotní péče, i když si Motlová spoustu věcí jako zdravotní sestra obstará sama.

"Náš hlavní cíl byl, aby se tu lidé cítili jako jedna velká rodina, navazovali mezi sebou přátelství a nebyli tu sami. Musím říct, že lidé jsou tu opravdu skvělí a navzájem si pomáhají," vyzdvihuje Motlová stmelený kolektiv. Záměrně chtěla zprovoznit domov pro seniory s malou kapacitou, aby se důchodci mezi sebou znali a nepřipadali si jako v anonymním prostředí.

"Prostě jsem to chtěl"

Zdravotní sestra se na vybudování domova podílela se svým manželem Hynkem Motlem, který má se stavbami pasivních dřevostaveb bohaté zkušenosti. "Pasivní domy stavím už léta. Tahle stavba je pro mě jiná jen v tom, že je o malinko větší," říká Motl, který vlastní podnik Dřevostavby.

Tato společnost vlastní licenci na výstavbu domů Atrea od stejnojmenné společnosti. Jedná se o stavební systém, který je určen právě pro energeticky pasivní dřevostavby.

"S manželem jsme chtěli společně něco vytvořit a domov pro seniory byl jasná volba. Manžel je stavař a já zdravotní sestřička, takže jsme vlastně spojili to, co máme rádi a co oba umíme. Projekt tak v podstatě vznikl spojením nás dvou. A senioři byla jasná volba, protože mám k této skupině nejblíže," líčí Motlová, kde se vzal u páru nápad na takový projekt. Pozemek už v té době vlastnili.

První náčrty vznikly někdy kolem roku 2013, o čtyři roky později se začalo stavět. Podle Motla se náklady pohybovaly asi kolem osmnácti milionů korun. Výrazně prý ušetřil díky tomu, že si spoustu věcí udělal sám. Manželé také využili dotaci Nová zelená úsporám od ministerstva pro místní rozvoj.

Motl přiznává, že komunitní bydlení pro seniory pro něj není výnosný byznys a ani to tak nikdy nezamýšlel. A proč tedy do projektu investoval takové peníze? "Protože jsem to prostě chtěl. Nemusíme pořád na všem vydělávat, já si vydělám jinde," krčí rameny a dodává, že mu také Domov Podhradí dělá dobrou reklamu.

"Spousta zákazníků mi říká, že viděli, že jsem postavil tenhle pasivní dům, a proto si mě vybrali. Domov pro seniory tedy sice tolik nevydělá, ale druhým obloukem mi to vynáší zase jinde. Člověk musí přemýšlet ve více souvislostech," říká stavař.

Nejvíce se staví pasivní rodinné domy

Domov Podhradí je na české poměry relativně ojedinělý projekt. Pasivních domů sice v Česku přibývá, ale ne těch, které by sloužily pro sociální účely, a navíc by šlo o dřevostavbu.

"Nejvíce zájemců o tento druh výstavby je stále mezi staviteli rodinných domů," potvrzuje ředitel Centra pasivního domu Tomáš Vanický s tím, že rostoucí zájem je i v oblasti bytových domů a pomalu přibývá i těch ve veřejném sektoru.

Motlovi použili pro výstavbu Domova Podhradí ekologické materiály - kromě dřeva i dřevovláknité desky a foukanou tepelnou izolaci na bázi dřevěného celulózového vlákna. Dům disponuje také zelenou střechou a využívá obnovitelné zdroje - časem tu vyrostou i solární panely. Do budoucna chtějí manželé rozšířit i bytový komplex.

V současné době se měsíční náklady na energie rovnají podle Motla asi 6000 korunám, po instalaci fotovoltaiky se podle něj sníží ještě o dva tisíce, odhaduje.

Také starostovi Týnce nad Labem Dušanu Žmolilovi se líbila myšlenka, že jde o dům šetrný k životnímu prostředí, a navíc o netradiční nápad. "Pan Motl se v těchto projektech pohybuje, protože jeho firma staví dřevostavby. Projekt si vymyslel a celý zrealizoval sám," říká s tím, že soběstačnost domů je dnes potřeba.

Máme tu všechno, pochvalují si senioři

I senioři si prostředí domova pochvalují. "Je tady krásné prostředí a žije se nám tu dobře. Máme všechno, na co si vzpomeneme. Jenom bych potřebovala trochu lépe chodit, abych nebyla tolik odkázaná na ostatní," popisuje důchodkyně Jiřina, která tu byla jednou z prvních obyvatelek. V listopadu to bude rok, co sem přišla.

Jejím slovům přikyvuje i další nájemník Bohouš. "Máme se tady dobře. Je to vynikající. Šéfová je prima," říká a stejně jako Jiřina si posteskne, že zdraví už není, co bývalo.

Žmolil přiznává, že brzdou podobných projektů může být finanční stránka. Počáteční náklady mohou být vysoké. Podle Dusila z firmy Domy Atrea je ale třeba dívat se na stavbu pasivních domů i z dlouhodobého hlediska.

"V rámci osvěty se snažíme lidi směřovat k tomu, aby se nedívali pouze na finance, ale na to, co jim taková stavba přinese," říká Dusil. Podle něj je třeba vzít v potaz bonusy jako kvalitní a zdravé prostředí nebo životnost kvalitních materiálů.