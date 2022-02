ERÚ navrhuje, aby si dodavatelé energií navýšili jmění a povinně se pojistili

Ve vazbě v úterý skončil muž podezřelý z vraždy devětačtyřicetileté ženy, jejíž tělo se našlo minulý týden na Děčínsku. Důvody pro vzetí do vazby jsou ty, že by mohl uprchnout, skrývat se, nebo pokračovat v trestné činnosti. Oznámila to mluvčí děčínského okresního soudu Martina Syrůčková. Čtyřicetiletému muži hrozí v případě uznání viny odnětí svobody na 15 až 25 let nebo výjimečný trest, uvedla mluvčí krajské policie Veronika Hyšplerová.

Ohořelé tělo oběti se našlo minulý týden v lesním porostu na Děčínsku. "V pátek v dopoledních hodinách na linku 158 náhodný kolemjdoucí oznámil, že viděl požár v lese a následně v blízkosti skládky objevil ohořelé tělo ženy," uvedla mluvčí. Na místo vyjeli krajští kriminalisté, do vyšetřování se jich zapojilo bezmála 30, povolán byl psovod se speciálně vycvičeným psem na vyhledávání akcelerantů hoření. Desítky policistů speciální pořádkové jednotky prohledaly širší okolí.

Totožnost ženy zjistili policisté po několika hodinách. "Jednalo se o devětačtyřicetiletou ženu, která bydlela v okolí, ustanovení jejího jména bylo pro kriminalisty zásadní pro další postup," uvedla mluvčí. Poté zadrželi vyšetřovatelé podezřelého, kterého obvinili z vraždy. Muž byl v minulosti za pokus vraždy již odsouzen.